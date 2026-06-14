Horarios de todos los partidos de la final de Liga Endesa entre Valencia Basket y FC Barcelona

La gran final de Liga Endesa ya tiene a sus dos contendientes. Tras el 3-0 del FC Barcelona a La Laguna Tenerife, Valencia Basket ha asaltado el Olímpic este domingo y ha superado su serie ante el Asisa Joventut con el mismo resultado. Así, taronjas y blaugranas se verán las caras en una final al mejor de cinco con factor cancha favorable a los de Pedro Martínez, que finalizaron en mejor posición la fase regular.

Valencia Basket, con el menor cansancio posible

En una temporada que está siendo eterna para Valencia Basket, con un desgaste considerable entre todas las competiciones, el escenario perfecto era el de llegar a la gran final en el menor número de partidos posible. Y eso es lo que ha conseguido el conjunto de Pedro Martínez que, tras apear 2-0 a Bilbao Basket, ha 'barrido' 3-0 al Asisa Joventut.

Kameron Taylor y Yannick Kraag, en el Joventut - Valencia Basket de esta temporada en Badalona. / acb Photo / David Grau

El Barça, por su parte, perdió un partido en los cuartos de final ante UCAM Murcia, pero también ha superado su cruce de semifinales en tres partidos, por lo que la diferencia de minutos en las piernas no es tan grande.

Los dos primeros partidos, en el Roig Arena

Desde la eliminación del Real Madrid en cuartos de final, Valencia Basket se convirtió en el principal cabeza de serie, haciendo valer su condición de segundo clasificado en fase regular. Así, los dos primeros partidos de la gran final ante el Barça se disputarán en el Roig Arena el jueves 18 y el sábado 20. Después la eliminatoria viajará a Barcelona y, en caso de ser necesario (si hay empate a dos), el quinto y decisivo partido se disputará en el Roig Arena, con la posibilidad de que Valencia Basket levante el título de Liga ante su público.

Valencia. VLC. SPD. Valencia Basket- FC Barcelona Basket Barça de Liga ACB / Germán Caballero / LEV

Calendario y Horario de los cinco partidos de la final entre Valencia Basket y Barça

Partido 1: Jueves 18 en el Roig Arena (20:00h)

Partido 2: Sábado18 en el Roig Arena (20:00h)

Partido 3: Lunes 22 en el Palau Blaugrana (20:00h)

*Partido 4: Miércoles 24 en el Palau Blaugrana (20:00h)

*Partido 5: Sábado 27 en el Roig Arena (20:00h)

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*en caso de ser necesario