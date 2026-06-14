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Directo | Joventut - Valencia Basket
El cuadro de Pedro Martínez busca una victoria en Badalona con la que cerrar la eliminatoria con un 3-0
El Valencia Basket busca cerrar la eliminatoria con un 3-0 ante el Joventut. Tras las dos victorias cosechadas en el Roig Arena, los de Pedro Martínez visitan Badalona con la intención de pasar de ronda por la vía rápida. Lo harán con las bajas de larga duración de López-Arostegui y Josep Puerto se le ha sumado la de Nate Reuvers, quien ya estuvo ausente en el último duelo tras lesionarse en el primer partido de las semifinales ante los de Ricky Rubio. El único descarte no obligado para este partido ha sido Isaac Nogués.
Directo | Joventut - Valencia Basket
Joventut 🟢-🏀 Valencia Basket
Q1 🚩 (18-18)
Minuto 10: Hakanson adelanta a los suyos de triple forzado y Taylor empata rápidamente
Joventut 🟢-🏀 Valencia Basket
Q1 🚩 (15-16)
Minuto 9: Intercambio de fallos de tiro tras un juego de pases rápidos
Joventut 🟢-🏀 Valencia Basket
Q1 🚩 (15-16)
Minuto 8: Parker de dos porque estaba pisando
Joventut 🟢-🏀 Valencia Basket
Q1 🚩 (12-16)
Minuto 8: Churro de Morin, que también vale
Joventut 🟢-🏀 Valencia Basket
Q1 🚩 (11-16)
Minuto 8: Falta de Moore bajo aro
Joventut 🟢-🏀 Valencia Basket
Q1 🚩 (11-16)
Minuto 8: Triple de Cárdenas para compensar la última
Joventut 🟢-🏀 Valencia Basket
Q1 🚩 (11-13)
Minuto 7: Pasos de Cárdenas. Ataque de los de Badalona y anota Ricky
Joventut 🟢-🏀 Valencia Basket
Q1 🚩 (9-13)
Minuto 7: Birgander de dos para mantener a los suyos en la ducha
Joventut 🟢-🏀 Valencia Basket
Q1 🚩 (7-13)
Minuto 7: Falta sobre Key ahora, que anota los dos libres
Joventut 🟢-🏀 Valencia Basket
Q1 🚩 (7-11)
Minuto 7: Anota Birgander
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