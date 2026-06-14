El Valencia Basket busca cerrar la eliminatoria con un 3-0 ante el Joventut. Tras las dos victorias cosechadas en el Roig Arena, los de Pedro Martínez visitan Badalona con la intención de pasar de ronda por la vía rápida. Lo harán con las bajas de larga duración de López-Arostegui y Josep Puerto se le ha sumado la de Nate Reuvers, quien ya estuvo ausente en el último duelo tras lesionarse en el primer partido de las semifinales ante los de Ricky Rubio. El único descarte no obligado para este partido ha sido Isaac Nogués.

Directo | Joventut - Valencia Basket

Joventut 🟢-🏀 Valencia Basket Q1 🚩 (18-18) Minuto 10: Hakanson adelanta a los suyos de triple forzado y Taylor empata rápidamente

Joventut 🟢-🏀 Valencia Basket Q1 🚩 (15-16) Minuto 9: Intercambio de fallos de tiro tras un juego de pases rápidos

Joventut 🟢-🏀 Valencia Basket Q1 🚩 (15-16) Minuto 8: Parker de dos porque estaba pisando

Joventut 🟢-🏀 Valencia Basket Q1 🚩 (12-16) Minuto 8: Churro de Morin, que también vale

Joventut 🟢-🏀 Valencia Basket Q1 🚩 (11-16) Minuto 8: Falta de Moore bajo aro

Joventut 🟢-🏀 Valencia Basket Q1 🚩 (11-16) Minuto 8: Triple de Cárdenas para compensar la última

Joventut 🟢-🏀 Valencia Basket Q1 🚩 (11-13) Minuto 7: Pasos de Cárdenas. Ataque de los de Badalona y anota Ricky

Joventut 🟢-🏀 Valencia Basket Q1 🚩 (9-13) Minuto 7: Birgander de dos para mantener a los suyos en la ducha

Joventut 🟢-🏀 Valencia Basket Q1 🚩 (7-13) Minuto 7: Falta sobre Key ahora, que anota los dos libres