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Directo | Joventut - Valencia Basket

El cuadro de Pedro Martínez busca una victoria en Badalona con la que cerrar la eliminatoria con un 3-0

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Javier Bengoa

Javier Bengoa

Valencia

El Valencia Basket busca cerrar la eliminatoria con un 3-0 ante el Joventut. Tras las dos victorias cosechadas en el Roig Arena, los de Pedro Martínez visitan Badalona con la intención de pasar de ronda por la vía rápida. Lo harán con las bajas de larga duración de López-Arostegui y Josep Puerto se le ha sumado la de Nate Reuvers, quien ya estuvo ausente en el último duelo tras lesionarse en el primer partido de las semifinales ante los de Ricky Rubio. El único descarte no obligado para este partido ha sido Isaac Nogués.

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