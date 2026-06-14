Matt Costello negocia su futuro con el Valencia Basket

El futuro de Matt Costello en el Valencia Basket ha entrado en una fase decisiva. El club taronja habría trasladado al pívot estadounidense de 32 años una propuesta de renovación por una temporada más, una oferta que ambas partes negocian con el objetivo de encontrar un punto de entendimiento en plenos playoffs por el título, según 'Encestando'.

La dirección deportiva continúa perfilando la plantilla que competirá en la próxima temporada, conscientes de que se producirán numerosas salidas de jugadores importantes como Jean Montero. Toca una reestructuración que podría no capitanearla Sergio de Larrea tras mantenerse activo en el draft de la NBA.

Costello finaliza el contrato firmado cuando llegó procedente del Baskonia y pronto se hizo con el favor tanto de entrenadores como. Desde entonces ha alternado minutos como pívot y ala-pívot, ofreciendo un perfil diferente por su capacidad para abrir el campo con el lanzamiento exterior y su lectura táctica en ambos lados de la pista. La propuesta trasladada por el Valencia Basket contempla ampliar el vínculo durante una campaña más por el jugador que cumplirá 33 años este verano. La negociación permanece abierta y todavía no existe un acuerdo definitivo, aunque ambas partes mantienen el diálogo.

Matt Costello y Jaime Pradilla, en el partido de la primera vuelta de la Liga Endesa ante el Casademont Zaragoza. / M. A. Polo

Una planificación con muchos frentes abiertos

La decisión también forma parte de la planificación global del juego interior. El club ha ido resolviendo durante los últimos meses diferentes situaciones contractuales mientras define la plantilla que competirá por segundo curso en un escenario de ensueño como es el Roig Arena.

Costello acumula una amplia experiencia en la Liga Endesa tras su paso por Gran Canaria, Baskonia y Valencia Basket, además de haber disputado varias temporadas de Euroliga. Su conocimiento del campeonato y su adaptación tanto al sistema como al rol que le demanda Pedro Martínez son factores que el club valora a la hora de estudiar su continuidad. Los próximos días serán decisivas para conocer si las negociaciones culminan con un acuerdo o si el jugador acaba explorando otras opciones en el mercado europeo. Ofertas no le faltarán dado su buen nivel.

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Los números de Costello esta temporada

En los 33 partidos disputados hasta la fecha este curso ha promediado 7,5 puntos y 4,1 rebotes en los casi 17 minutos por encuentro. Eso sí, a lo largo de su carrera acumula 233 encuentros en ACB, llegando a alcanzar partidos con 35 de valoración, 26 puntos anotados o incluso 14 rebotes.