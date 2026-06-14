Pedro Martínez: "Jean Montero ha estado impresionante"

Pedro Martínez no podía estar más satisfecho del trabajo de sus jugadores y de una victoria (75-87) que lleva al Valencia Basket a su cuarta final de la Liga Endesa, la tercera con él en el banquillo. Y es que tenía claro de la dificultad de volver a ganar a un Joventut que dio lacara hasta el final y que solo empezó a descolgarse al final del tercer cuarto. "Ha sido un partido muy duro, el Joventut, como era de esperar, ha llevado el partido a un aspecto muy físico, nosotros hemos sufrido un poco porque hemos estado durante muchos momentos del partido con desacierto, siendo muy buenos tiros pero sin meter y eso resta confianza. Ha habido un momento en el que ellos han sufrido un poco más físicamente al final del tercer cuarto y al inicio del último y ahí nosotros hemos estado más acertados, hemos podido correr, hemos recuperado alguna pelota y el equipo ha podido romper el partido. Ha sido una victoria muy importante porque sabíamos que sería un partido difícil y así ha sido.

Elogios a Jean Montero

"Hemos tenido muchos jugadores con una aportación muy positiva , hemos jugado bien en equipo, hemos defendido bastante bien excepto en un momento al inicio del tercer cuarto, hemos reboteado bien tanto en ataque como en defensa y esto ha sido decisivo porque en defensa nos ha permitido correr y en ataque nos ha permitido segundas opciones, hay que resaltar la actuación de Jean Montero que ha estado impresionante, ha sido el absoluto MVP del partido y él, en momentos que estábamos atascados, ha estado muy bien , han querido llevarle el partido muy físico y ha habido un momento en el que se ha descentrado un poquito porque no se sentía protegido pero luego ha vuelto al partido y al final ha estado impresionante".

Jean Montero, protagonista de una nueva exhibición en Badalona. / acb Photo / Pol Puertas

19 rebotes ofensivos

"Forma un poco parte de nuestra identidad y vamos al rebote ofensivo, pero una cosa es ir y otra es coger. Lo que hay que tener es la mentalidad de ir y creo que va también un poco ligado a cuando tiras mucho de tres puntos, que tienes más posibilidades. Tenemos muy hablado que cuando tiramos de tres puntos hay que ir al rebote y hemos cogido muchos, nos han llevado mucho al tiro de tres con su defensa y es algo natural, que entrenamos siempre, desde el día 1 de la temporada y eso nos ha dado segundas opciones".

Segunda final seguida

"No soy muy partidario de mirar demasiado atrás, prefiero estar centrado en el presente y en celebrar que hemos ganado una semifinal de la Liga ACB porque es muy difícil clasificarse para una final y ahora misma, ya se lo he dicho a los jugadores, no hay que pensar más allá, ni contra quién jugamos. Solo han de saber cuándo jugamos, que es el jueves y celebrar durante unas horas todos juntos, lo que hemos conseguido. Ya nos pondremos a pensar en lo siguiente a partir de mañana. Vivir en el presente es también celebrar los pequeños o grandes logros del camino y esto es lo que toca, no mirar atrás y adelante".

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Cansancio

"No estoy preocupado por eso, estamos cerca de los 90 partidos, llevamos compitiendo desde final de septiembre y estaremos preparados, lo que no quiere decir que ganaremos porque dependerá del rival y de muchas cosas. Tenemos algún jugador tocado, me han dicho ahora y esperamos que se pueda recuperar, eso es lo más importante, tener físico. Mentalmente estaremos bien , no habrá ningún problema, somos un equipo muy competitivo y seguro que lo seguiremos siendo, pero insisto, repetir no quiere decir ganar, sino estar preparado para intentar ganar. Después, ganar o perder, a veces depende de muchos factores que no todos se pueden controlar".