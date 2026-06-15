Bombazo en la NBA: Un exjugador de Valencia Basket, nuevo entrenador de los Chicago Bulls

Semanas de cambios en algunas de las franquicias de la NBA. Tras el final de la temporada 2025/26, en la que los New York Knicks se han terminado coronando ante San Antonio Spurs, algunos equipos ya están tomando decisiones de cara al próximo curso. Aunque, como cada año, el gran aluvión de movimientos podría llegar en la noche del Draft, que se celebrará el próximo 23 de junio en Brooklyn.

Y una de las franquicias que tiene mucho trabajo este verano si quiere mejorar su rendimiento del curso anterior es Chicago Bulls. De momento, una de sus primeras decisiones es la de contratar a un nuevo entrenador, que no es otro que Tiago Splitter, el que fuera jugador de Valencia Basket durante el lock out de la NBA en 2011. El fichaje no es oficial pero es cuestión de días después de que lo haya anunciado Shams Charania, el mayor periodista especializado en NBA de Estados Unidos.

Thiago Splitter / SUPER

Tres partidos que enamoraron a la Fonteta

El de Tiago Splitter por Valencia Basket no fue un fichaje al uso. Ocurrió en el año 2011, cuando el inicio de la temporada NBA se retrasó debdo al lock-out, que fue una suspensión laboral impuesta por los dueños de los equipos contra los jugadores debido a la falta de un acuerdo sobre el convenio colectivo. Muchos jugadores firmaron contratos temporada con otros equipos y el brasileño lo hizo con Valencia Basket, que entonces se llamaba Power Electronics Valencia. Solo disputó tres partidos de ACB, pero fue más que suficiente para enamorar a la afición taronja: Más de 15 puntos, casi 10 rebotes y 2 asistencias fueron sus promedios con un soberbio 23,67 de valoración.

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Tiene trabajo en los Bulls

Los de Illinois terminaron en decimosegundo lugar de la conferencia este, sin opciones de playoff y con varios traspasos durante la temporada que no cambiaron demasiado el rumbo del equipo. En el próximo Draft elegirán en el puesto número 4, con la posibilidad de incorporar a un joven talento. Además, se prevé una offseason con más de un movimiento para tratar de corregir el rumbo de un franquicia que lleva muchos años alejada de su época dorada.