Jean Montero entra en un selecto grupo de leyendas

Jean Montero sigue derribando todas las puertas. El '8' de Valencia Basket está firmando una temporada de ensueño, estampando su sello en los libros de historia no solo del conjunto taronja, sino también de la propia ACB, y el partido del pasado domingo ante Asisa Joventut fue la última rúbrica de un jugador sobresaliente que está acostumbrando a hacer, semana tras semana, cosas sobresalientes.

El Joventut tenía ganas de regalarle al Olímpic de Badalona un cuarto partido con el que poder soñar en la remontada, pero el dominicano se encargó de que el sueño se convirtiera en pesadilla. Desde la primera posesión, Montero salió enchufado, anotando los triples, regalando canastas a sus compañeros y vaciándose en defensa. Cuando sonó el bocinazo al término de lo 40 minutos, el 'Problema' había firmado 24 puntos, 8 rebotes, 7 asistencias y 39 de valoración... en una semifinal de Liga Endesa.

En la mesa de Marc Gasol y Michael Anderson

No son números normales para un partido de esas características. De hecho, solo se habían visto dos veces anteriormente en la historia de las semifinales de playoff de Liga, y no precisamente de jugadores cualquiera. Michael Anderson fue el primero en registrar una línea estadística semejante: 23 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias en 1996. Años más tarde lo replicó Marc Gasol, que firmó un partido de 24 puntos, 7 asistencias y 7 rebotes en 2008.

Ahora Jean Montero se ha unido a ese selecto grupo, sumando otro éxito a su lista, en la que ya cuenta, por ejemplo, con la doble presencia en el mejor quinteto de la temporada de Liga Endesa.

Jean Montero, líder indiscutible de un Valencia Basket que sigue haciendo historia. / acb Photo / David Grau

Playoff de estrella

Desde que arrancaron los Playoff, Jean Montero ha demostrado por qué es un estrella a sus 22 años de edad. En cuartos de final ante el Surne Bilbao ya lideró al equipo en un primer partido que se complicó más de lo previsto. El dominicano firmó 17 puntos, 4 asistencias y 26 de valoración con un 100% en tiros de dos y 60 % en tiros de tres.

En las semifinales ante Joventut ha dado un paso más, firmando dos partidos descomunales, el primero y el tercero, que han conducido a Valencia Basket hacia la gran final. En el primero acabó con 31 de valoración y en el tercero con 39. En total, sus promedios estos Playoff son de 17,6 puntos, 5,8 asistencias, 3 rebotes, 1,4 balones recuperados y 23,4 de valoración. Además con un acierto en el tiro mayúsculo: 63 por ciento en tiros de dos y 42 por ciento en lanzamientos de tres.

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Pedro Martínez, durante el tercer partido de la semifinal entre el Joventut y el Valencia Basket. / acb Photo / David Grau

Pedro Martínez se deshace en elogios

Su rendimiento está siendo tan alto que ni Pedro Martínez, un técnico que no regala los oídos fácilmente, puede contenerse para deshacerse en elogios. Tras la última victoria ante Joventut dijo que "hay que resaltar la actuación de Jean Montero que ha estado impresionante, ha sido el absoluto MVP del partido y él, en momentos que estábamos atascados, ha estado muy bien".