Oficial: Valencia Basket ficha a Marta Suárez

Valencia Basket ha hecho oficial el fichaje de Marta Suárez. La Ala-Pívot asturiana, que fue elegida hace escasos meses en el WNBA Draft, ha tomado la decisión de regresar a España y jugará la temporada que viene el vigente campeón de Liga Femenina Endesa y Copa de la Reina.

"Con el objetivo de continuar compitiendo al máximo por todos los objetivos, el Club ha alcanzado un acuerdo con la alero Marta Suárez (24 años, España, 1.90m) para que se incorpore al equipo para las próximas tres temporadas, hasta la 2028/29 incluida. La española se une así para la próxima campaña a Helena Pueyo, Leticia Romero, Raquel Carrera, Elena Buenavida y María Araújo, jugadoras que tienen contrato en vigor con el Club", recita el comunicado del club.

Uno de los descubrimientos del año

Marta Suárez ha sido una de las grandes irrupciones del año en el baloncesto femenino español. Su rendimiento con TCU Horned Frogs de la NCAA estadounidense (baloncesto universitario) ha sido sobresaliente: 17,2 puntos, 7,3 rebotes y 2,4 asistencias en 30 minutos. Solo Olivia Miles, que terminó siendo la número dos de Draft, anotó más puntos que la asturiana. De hecho, sus grandes actuaciones le permitieron recibir una Mención por parte de la NCAA y ser elegida en el puesto 16 del mencionado Draft por Seattle Storm, el mismo equipo que escogió a Awa Fam, aunque finalmente ha tomado la decisión de no ir a Estados Unidos.

Internacional en categorías inferiores

Marta ha formado parte de las categorías de formación de la selección española, destacando el bronce en el Europeo U16 de 2018, donde coincidió con exjugadoras taronja como Laia Lamana o Mama Dembele, y la Copa del Mundo U19 de 2021, en la que España finalizó en séptima posición, donde además de las mencionadas Lamana y Dembele, también estuvo con otras exjugadoras como Claudia Contell o Elba Garfella, además de Elena Buenavida, con la que compartirá vestuario la próxima temporada.

VBC da la bienvenida a Marta Suárez / VBC

El pasado verano fue convocada entre las 14 jugadoras que formaron parte de la España B para trabajar con el objetivo de ayudar a que el salto entre las categorías de formación y la absoluta sea más natural, bajo las órdenes de Rubén Burgos.

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Muchos cupos por llenar

Queda todo el verano por delante pero Valencia Baket tiene trabajo para completar la plantilla. A día de hoy, solo hay siete jugadoras con contrato garantizado para el próximo curso: Elena Buenavida, Raquel Carrera, María Araujo, Leti Romero, Alicia Florez, Helena Pueyo y la recién incorporada Marta Suárez.