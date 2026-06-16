Álvaro Cárdenas: "Mi estilo y el de Pedro Martínez van de la mano"

Álvaro Cárdenas afronta al final de la Liga Endesa con la ilusión de poder luchar por un título y de hacerlo además en un contexto inimaginable para él hace apenas unos meses, cuando aún jugaba en el Peristeri. Eso sí, llegados a este puntos, espera ayudar a ganar la fina ante un Barça del que no se fía, pero con la confianza plena en sí mismo y en sus compañeros, de entre los que elogió el momento de forma de Jean Montero.

Final Liga Endesa

"Jugamos una final de ACB, me hace bastante ilusión, nadie me hubiese dicho hace poco que iba a jugarla, tengo muchas ganas y a ver si podemos ganarla".

Clave de la final

"Hay que hacer lo que llevan haciendo todo el año, poner mucha energía en defensa e imponer el ritmo, si lo logramos es difícil seguirnos. Contra el Joventut no estaban acostumbrados a jugar tan seguido, pero el Barcelona sí, no va a ser nada fácil".

Álvaro Cárdenas, durante el entrenamiento de este martes en el Roig Arena. / F. Calabuig

Rápida adaptación

"Me he visto todos los partidos del Valencia Basket este año para ver qué cosas tengo que hacer para el año que viene, Josep y Xabi me han abierto un hueco y mi estilo y el de Pedro van de la mano y me gusta ser agresivo, apretar y correr, es una buena combinación".

Momento de Jean Montero

"Es un espectáculo verlo jugar, anotación, control, buen pasador, en defensa muy inteligente y cada vez que está en pista el equipo va para arriba. Es una muy buena experiencia poder aprender de un jugador como él en los entrenamientos y en los partidos"".

Duelo de bases

"A todos estos bases con los que nos cruzamos he crecido viéndolos jugar y está bien, Laprovittola está recuperando su mejor nivel y vamos a tener que intentar imponer nuestra defensa, meterán porque son muy buenos, pero hay que ser sólidos e intentar que metan lo menos posible".

Factor pista

"El factor pista es muy importante, el Roig Arena es una pasada y cuando aprietan se nota muchísimo y nos dan el extra de energía que es tan importante en una final".

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Exceso de faltas

"Ha sido una mezcla de cosas, el nivel en ACB por ser nuevo o porque en general se pita más que en Grecia y en Europa también, quizá hay alguna mano que tengo que no meter, soy un poco ansioso y jugando con estos bases he de ser un poco más inteligente porque estoy cometiendo el mismo error en casi todos los partidos", admite Álvaro Cárdenas.