Andreu Casadevall deja el Valencia Basket por jubilación

El Valencia Basket quiso agradecer este lunes a Andreu Casadevall el "gran trabajo que ha realizado al frente de la cantera masculina taronja" desde el verano de 2017, momento en el que aceptó el reto de dirigir las categorías de formación, una exitosa etapa que ahora llega a su fin, ya que el técnico valenciano se jubila.

Según informó el club valenciano, desde el Valencia Basket se quiere agradecer su predisposición a seguir colaborando con la entidad los próximos meses para facilitar así el proceso de transición con la persona que asuma su cargo, proceso que se alargará hasta el momento de la jubilación de Andreu Casadevall.

Con más de 300 partidos dirigidos en ACB, Andreu llegó al club con el récord histórico de ser, además, el entrenador con mayor número de ascensos conseguidos a la máxima división, con un total de 5 promociones.

Llegó a L'Alqueria del Basket en 2017

En el verano de 2017, aceptó dar un giro a su carrera y "poner todos sus conocimientos y experiencia al servicio de la casa del baloncesto europeo de formación, L'Alqueria del Basket", un proyecto que, en el apartado formativo masculino, ha crecido de su mano consiguiendo un sello identificativo muy característico y asentando las bases del futuro, se infomra en un comunicado.

Para el club valenciano "si hay algo que caracteriza la etapa que ha comandado Andreu es el crecimiento del club a la hora de formar jugadores con capacidad de rendir al máximo nivel, destacando siempre por ser ejemplo de los valores y la Cultura del Esfuerzo que se han trabajado en la instalación más allá de la pista". Sergio de Larrea, Millán Jiménez, Guillem Ferrando, Lucas Marí o Jorge Carot son algunos de los ejemplos del trabajo llevado a cabo estos años con Andreu Casadevall.

Andreu Casadevall, coordinador del área masculina de L'Alqueria. / I. Hernández

Destaca la nota oficial que la predisposición de querer ayudar al club en la transición en esta etapa final previa a su jubilación es un ejemplo más del compromiso que le ha caracterizado en todo su recorrido, "dejando su huella en una instalación que no habría llegado a su posición actual sin su trabajo", añade.

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El club agradece a Casadevall estos años de apuesta por el proyecto, así como su colaboración los próximos meses, y desearle una feliz etapa tras su paso por el club, recordándole que elValenciaa Basket "siempre será su casa".