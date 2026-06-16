Del banquillo del Valencia Basket al del Casademont Zaragoza

El Valencia Basket ha iniciado un cambio de ciclo en su primer equipo femenino con la marcha de jugadoras como Queralt Casas, Cristina Ouviña, Awa Fam y Leo Fiebich, entre otras, pero sobre todo por el cambio en el banquillo taronja después de nueve años con Rubén Burgos al frente hasta la llegada de Javier Torralba. Eso sí, el de Riba-roja no es el único técnico que ha dejado el staff y una de sus asistentes, Gloria Estopà, ha encontrado ya un nuevo destino una vez le comunicaron que no seguiría en València la próxima temporada.

La catalana, que este verano formará parte también del staff de la selección española U18, con Isaac Fernández como seleccionador y el propio Javi Torralba también de asistente, pasará a trabajar ahora en uno de los grandes rivales del Valencia Basket en los últimos años, el Casademont Zaragoza, con el que se midieron en la última final de Liga. Y lo hará junto a Marie-Pierre Uriarte, quien será también asistente en el staff técnico de Carlos Cantero.

En su comunicado oficial, el Casademont Zaragoza destaca de Gloria Estopà que ha desarrollado gran parte de su carrera en el trabajo de formación y desarrollo de jugadoras, pasando por clubes como Femení Sant Adrià, Barça CBS y Valencia Basket. Su recorrido también incluye experiencia en Liga Femenina, donde llegó a dirigir al primer equipo de Sant Adrià, además de su etapa más reciente en Valencia Basket, donde ha ejercido como entrenadora ayudante del primer equipo y responsable durante cuatro años del equipo que estaba vinculado en Liga Femenina Challenge, La Cordà de Paterna.

Noticias relacionadas

Gloria Estopà, junto a Rubén Burgos, Roberto Hernández y Marta Sorlí, en una pista de L'Alqueria del Basket. / M. A. Polo / Valencia Basket

Etapa exitosa en La Cordà de Paterna

En sus cuatro temporadas allí, llevó al equipo hasta dos Final Four de ascenso a la LF Endesa y ayudó en la formación de jugadoras del nivel de Awa Fam, Elena Buenavida, Alicia Flórez y Noa Morro entre otras. Asimismo, ha formado parte de diferentes proyectos de la FEB, participando en selecciones de formación y consiguiendo recientemente el oro en el Eurobasket U20F como entrenadora asistente de la selección española.