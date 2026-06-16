Corbalán y Shorts, ¿fichajes para renovar el juego exterior del Valencia Basket?

El Valencia Basket está inmerso en la Final de los Playoffs de la Liga Endesa y todo lo demás es, en estos momentos, relativamente secundario. Con esta premisa clara, desde el club se está trabajando en varios escenarios que involucran a numerosos jugadores. Los que saldrán (casi) seguro, los que podrían abandonar el Roig Arena y las necesidades que conllevan ambos para reforzar el cuadro de Pedro Martínez de cara al curso 26/27.

La cláusula baja de Jean Montero le deja con un pie fuera, prácticamente seguro en Grecia. Media Euroliga sueña con la estrella taronja y será una tarea difícil cubrir su ausencia. Por otro lado, Sergio de Larrea decidió seguir adelante con su draft NBA, así que en una semana se conocerá qué puesto ocupa y podrá decidir si le compensa fichar por dicho equipo en cuestión o bien seguir un año más en el Valencia Basket.

Las dos ausencias serían un problema importante y por ello se decidió traer a Álvaro Cárdenas antes de lo previsto inicialmente. Para Pedro Martínez es pieza importante en la rotación, adelantando a Darius Thompson en minutos e incidencia. De hecho, al estadounidense se le buscará una salida este mercado.

Álvaro Cárdenas, ovacionado por la afición camino al banquillo en el segundo partido de la semifinal. / M. A. Polo / Valencia Basket

TJ Shorts, el favorito

Hace semanas que viene sonando fuerte TJ Shorts. El menudo base estadounidense tiene pasaporte macedonio, lo que es importante de cara a los cupos. Su calidad está fuera de toda duda, aunque este no ha sido su mejor curso en Panathinaikos, donde llegó tras romperla con el París Basketball. En favor de su fichaje está su amistad de hace años con Kameron Taylor, jugador recientemente renovado con el Valencia Basket.

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Ergin Ataman, al fondo, siguiendo la acción de Omari Moore ante TJ Shorts. / M. A. Polo / VBC

Gonzalo Corbalán, ¿por De Larrea?

En su primer curso ACB con el San Pablo Burgos, el argentino con pasaporte español ha promediado 15,1 puntos, 3,2 rebotes, 2,6 asistencias, 1,5 recuperaciones y 16,2 de valoración por encuentro. Gonzalo Corbalán, de 24 años, llegaría como un valor seguro en la rotación, pudiendo alternar también como base. Fue seleccionado como parte del segundo Mejor Quinteto de la temporada.