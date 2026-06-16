Coulibaly se despide del Spar Girona y apunta al Valencia Basket

El Valencia Basket terminó el curso por todo lo alto, ganando la Liga Endesa a las órdenes de Rubén Burgos. Una vez finalizado el torneo, el goteo de salidas del Roig Arena se ha ido produciendo de tal manera que son pocas las jugadoras que quedan en la plantilla que entrenará Javier Torralba.

Con Raquel Carrera y Alicia Flórez en la WNBA, no se espera su vuelta hasta empezada la próxima Liga. Además, la salida de piezas importantes como Cristina Ouviña o Queralt Casas. El juego interior ha perdido tanto a Awa Fam como a Khaalia Hillsman, llegando Marta Suárez desde la WNCAA para reforzar la posición de '4'. El caso es que la llegada de una pívot dominante es primordial para el nuevo curso. Y aquí es donde puede entrar en juego Mariam Coulibaly.

Mariam Coulibaly, una MVP como agente libre

Precisamente la '5' maliense se ha desvinculado este martes del Spar Girona, tal y como han informado en un comunicado oficial. Mariam Coulibaly, MVP de la última edición de la Liga Femenina Endesa, se suma a la larga lista de bajas de las catalanas, que ya van por siete.

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Coulibaly, durant l'Spar Girona - València Basket del passat mes de desembre. / David Aparicio - Diari de Girona

Se trata de una baja sensible para el equipo de Íñiguez, dado que ha promediado 17,5 puntos, 7,5 rebotes y 22,1 créditos de valoración en España. Por si fuera poco, en Euroliga alcanzó una media de 15,8 puntos por encuentro.