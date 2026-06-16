Información importante para los nuevos abonados 26/27 de Valencia Basket

El Valencia Basket ha recordado que, de cara a la campaña de nuevos abonos para la temporada 2026/27, únicamente podrán acceder a la lista prioritaria aquellas personas que estén suscritas al programa Amic Taronja, siempre y cuando exista disponibilidad tras el proceso de renovaciones. Esta iniciativa se presenta como una vía para mantenerse cerca del club y optar a ventajas exclusivas, aunque no garantiza en ningún caso la obtención de un nuevo abono.

El programa Amic Taronja, con un coste de 60 euros por temporada, permite acceder a una lista prioritaria para la compra de abonos y ofrece distintos beneficios adicionales. Cada suscriptor podrá optar a un máximo de dos nuevos abonos, en función de la disponibilidad, aunque el club advierte de que no asegura ubicaciones concretas ni la continuidad junto a abonados actuales. Además, la inscripción no es indefinida, ya que deberá renovarse si no se logra el acceso a un abono en la siguiente campaña.

COMUNICADO DE VALENCIA BASKET

En esta cuenta atrás de la Temporada 25/26, recordamos que de cara a la adquisición de nuevos abonos para la Temporada 26/27, y 𝐬𝐢𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐬𝐮𝐣𝐞𝐭𝐨 𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝, únicamente tendrán acceso a la lista prioritaria aquellas personas suscritas al programa Amic Taronja.

¿𝐐𝐮𝐞́ 𝐞𝐬 𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚 𝐀𝐦𝐢𝐜 𝐓𝐚𝐫𝐨𝐧𝐣𝐚?

Amic Taronja es la mejor manera de mantenerte cerca del equipo, sentirte parte del club y seguir disfrutando de ventajas exclusivas. Por 60 € por temporada, tanto para adultos como infantiles, tendrás acceso a una serie de ventajas, entre las que se encuentra el acceso a una lista prioritaria para conseguir abonos 26-27. Debajo te dejaremos un enlace al listado del resto de ventajas posibles.

¿𝐋𝐚 𝐬𝐮𝐬𝐜𝐫𝐢𝐩𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐀𝐦𝐢𝐜 𝐓𝐚𝐫𝐨𝐧𝐣𝐚 𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢𝐳𝐚 𝐥𝐚 𝐚𝐝𝐪𝐮𝐢𝐬𝐢𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐨𝐬 𝐚𝐛𝐨𝐧𝐨𝐬?

No. El programa Amic Taronja no garantiza la adquisición de nuevos abonos, sino únicamente el acceso a una lista prioritaria, siempre sujeta a disponibilidad. A día de hoy no podemos saber cuántos abonos estarán disponibles, puesto que es imposible saber cuántas bajas tendremos en el proceso de renovación de abonos.

𝐒𝐢 𝐬𝐨𝐲 𝐚𝐛𝐨𝐧𝐚𝐝𝐨 𝐲 𝐪𝐮𝐢𝐞𝐫𝐨 𝐨𝐛𝐭𝐞𝐧𝐞𝐫 𝐮𝐧 𝐚𝐛𝐨𝐧𝐨 𝐚𝐝𝐢𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨́𝐱𝐢𝐦𝐚 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐚𝐝𝐚, ¿𝐭𝐞𝐧𝐠𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐚𝐫𝐦𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐮𝐬𝐜𝐫𝐢𝐩𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐀𝐦𝐢𝐜 𝐓𝐚𝐫𝐨𝐧𝐣𝐚?

Si quiere acceder a esta compra en la lista prioritaria, sí.

¿𝐀 𝐜𝐮𝐚𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐨𝐬 𝐚𝐛𝐨𝐧𝐨𝐬 𝐩𝐮𝐞𝐝𝐨 𝐨𝐩𝐭𝐚𝐫 𝐬𝐢𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐀𝐦𝐢𝐜 𝐓𝐚𝐫𝐨𝐧𝐣𝐚?

Cada Amic Taronja podrá optar a comprar un máximo de dos nuevos abonos, dependiendo de la disponibilidad.

¿𝐋𝐚 𝐬𝐮𝐬𝐜𝐫𝐢𝐩𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐚𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚 𝐀𝐦𝐢𝐜 𝐓𝐚𝐫𝐨𝐧𝐣𝐚 𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢𝐳𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐨𝐬 𝐚𝐛𝐨𝐧𝐨𝐬 𝐞𝐬𝐭𝐞́𝐧 𝐮𝐛𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐣𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐚 𝐥𝐨𝐬 𝐲𝐚 𝐞𝐱𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬?

No. La suscripción al programa Amic Taronja no garantiza que los nuevos abonos sean contiguos a los actuales, ya que dependerá de las ubicaciones disponibles.

¿𝐇𝐚𝐬𝐭𝐚 𝐜𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐩𝐨𝐝𝐫𝐚́ 𝐬𝐮𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐢𝐫𝐬𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐀𝐦𝐢𝐜 𝐓𝐚𝐫𝐨𝐧𝐣𝐚?

Podrá adquirir la condición de Amic Taronja hasta el fin de la temporada (30 de junio a las 23:59h). En caso de no convertirse en abonado para la Temporada 26/27 y desear continuar disfrutando de las ventajas Amic Taronja, será necesaria la renovación de la suscripción.

𝐒𝐨𝐲 𝐚𝐛𝐨𝐧𝐚𝐝𝐨 𝐮́𝐧𝐢𝐜𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐟𝐞𝐦𝐞𝐧𝐢𝐧𝐨 𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐦𝐚𝐬𝐜𝐮𝐥𝐢𝐧𝐨, ¿𝐝𝐞𝐛𝐨 𝐡𝐚𝐜𝐞𝐫𝐦𝐞 𝐀𝐦𝐢𝐜 𝐓𝐚𝐫𝐨𝐧𝐣𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐨𝐛𝐭𝐞𝐧𝐞𝐫 𝐮𝐧 𝐚𝐛𝐨𝐧𝐨 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐩𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐪𝐮𝐞 𝐧𝐨 𝐬𝐨𝐲 𝐚𝐛𝐨𝐧𝐚𝐝𝐨?

Si desea acceder a la lista prioritaria para la adquisición de un nuevo abono, sí. Ya que los abonos femenino y masculino son independientes entre sí.

¿𝐄𝐧 𝐪𝐮𝐞́ 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐚𝐧̃𝐚 𝐩𝐨𝐝𝐫𝐞́ 𝐨𝐩𝐭𝐚𝐫 𝐚 𝐬𝐚𝐜𝐚𝐫 𝐚 𝐬𝐚𝐜𝐚𝐫 𝐦𝐢 𝐚𝐛𝐨𝐧𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐀𝐦𝐢𝐜 𝐓𝐚𝐫𝐨𝐧𝐣𝐚?

Las fechas concretas de la campaña de abonos 26-27 se darán a conocer más adelante. Eso sí, este será el orden de cada una de las fases. La fase tres es la que corresponde a la venta de

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