El Valencia Basket ya tiene nuevo director de cantera masculina
Biel Román será el encargado de recoger el testigo de Andreu Casadevall y dirigir la cantera masculina las próximas 4 temporadas
Novedades en el Valencia Basket. Biel Román será el encargado de recoger el testigo de Andreu Casadevall y dirigir la cantera masculina las próximas 4 temporadas. La estructura de los equipos de formación masculinos, que pasa a integrarse entre las responsabilidades de la dirección deportiva, liderada por Luis Arbalejo, tendrá en Román a su principal responsable. Se ha incorporado ya a la disciplina del club y desde hace unos días está trabajando en L’Alqueria del Basket con el objetivo de adaptarse cuanto antes a su nuevo rol.
El mallorquín, pondrá pues su experiencia y conocimientos al servicio de la cantera masculina taronja. De esta forma, dará un paso más en una trayectoria en la que tras colgar las botas como jugador -dejando su sello en Mallorca, Salamanca, Zamora e incluso en la liga danesa- se enfocó rápidamente en la parcela deportiva, por la que siempre ha demostrado una gran vocación.
Gran experiencia
Tras coordinar y ayudar al crecimiento organizativo del baloncesto base como director de cantera en Zamora, ha colaborado activamente en proyectos innovadores que unían baloncesto y psicología, siendo esto algo muy representativo de su forma de pensar. Habitual también en entrenamientos de tecnificación en diversos campus y programas, como especialista en formación ha expandido sus metodologías a redes de trabajo fuera del país, ejerciendo de entrenador en Suecia y Dinamarca, e impartiendo y coordinando colaboraciones con diferentes academias de baloncesto base.
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