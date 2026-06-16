Omari Moore: "Contra el Barça será importante jugar rápido, rebotear y correr"

Omari Moore ha asegurado que en la final de la Liga Endesa que disputarán a partir del este jueves ante el Barça deben ser capaces de mantener su juego, que se basa en una defensa agresiva, ir al rebote con hambre, correr y no dejar pasar ninguna opción de tiro.

"Debemos seguir con nuestro estilo, con nuestra idea. Tenemos que jugar rápido, tirando con confianza. Tenemos que adaptar un par de cosas a su juego pero hemos de jugar nuestro partido", ha señalado Moore en una rueda de prensa, en la que admitió que en el último partido del Barça en el Roig Arena, en la Euroliga, fue capaz de neutralizarles.

"Una de las cosas mas importantes es rebotear y correr. Debemos jugar lo menos posible en media pista. En aquel partido ellos hicieron un gran trabajo para ralentizarnos y bajar nuestra anotación. Tenemos que defender fuerte, rebotear, correr y tirar con confianza", ha resumido.

Omari Moore, en el último partido del Valencia Basket ante el Joventut. / F. Calabuig

El rival

El estadounidense ha dicho que el Barça es un equipo "muy talentoso", con "grandes jugadores" y que llega "de jugar muy bien contra el Murcia y el Tenerife". "Ellos tratarán de bajar nuestra anotación. Tienen muchas maneras de hacer puntos, también con Shengelia al poste bajo", ha advertido.

Factor pista

Moore ha señalado que el factor pista "es súper importante", se ha mostrado convencido de que sus seguidores "harán un gran trabajo" y que tratarán de mantener esa ventaja. "Vamos a tratar de mantenerlo pero hay que plantearse partido a partido", ha recordado.

Emoción por el título

"Este equipo es muy especial, hemos vivido muchas cosas y poder ganar el campeonato, por nosotros, por los entrenadores y por el club lo es todo", ha añadido.

El exterior ha señalado que ha sido "una temporada muy larga" pero ha dicho que "todo el mundo tiene un extra emoción por jugar la final". "Todo el mundo ha tenido altibajos y está un poco cansado, pero si no encuentras la energía antes de la final, ¿cuándo la vas a encontrar?", se ha preguntado.

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Momento de forma

"Para mí ha sido una temporada muy larga, mi primera en ACB y en la Euroliga. He tenido altibajos pero he seguido creyendo en mí mismo. Empecé muy fuerte, he tenido algunos baches, pero ahora estoy recuperando mi juego, lanzando los tiros que quiero y con confianza. Estoy en un buen momento", ha afirmado.