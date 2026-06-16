Valencia Basket 3x3 se clasifica para The Games of the Future Astana 2026

Valencia Basket 3x3 continúa ampliando su presencia internacional. El conjunto taronja logró la clasificación para The Games of the Future Astana 2026 tras finalizar entre los cuatro mejores equipos del Phygital Contenders Astana 2026, disputado del 10 al 13 de junio en la capital kazaja. Con este resultado el equipo de la ciudad del Turia se asegura su presencia en la gran cita internacional que se celebrará del 29 de julio al 9 de agosto también en Astana.

La competición reunió a algunos de los mejores equipos europeos de la modalidad Phygital Games, un formato que combina una fase digital y otra física. En cada enfrentamiento se disputan primero partidas en formato videojuego y posteriormente la actividad en físico, sumándose ambos resultados para determinar el vencedor final.

La competición reunió a algunos de los mejores equipos europeos de la modalidad Phygital Games, un formato que combina una fase digital y otra física. / Phygital Contenders

Así fue el torneo

El equipo taronja, formado por Marcos Reos, Zijie Lu y Mohamed hamed Mohamed, arrancó la fase de grupos con una sólida victoria ante Arena Bulls por 37-23, imponiéndose tanto en la parte digital (19-15) como en la física (18-8). Posteriormente llegaron las derrotas frente a Minsk (22-30) y Triada (32-40), dos de los equipos más competitivos del torneo. El conjunto taronja reaccionó en el último encuentro de la fase inicial con un importante triunfo ante Uzbek Hyper Hoops por 32-20 (20-11 y 12-9), resultado que le permitió acceder a las eliminatorias.

Ya en cuartos de final, Valencia Basket 3x3 mostró su mejor versión para superar con autoridad a Team Elites por 33-23. La ventaja obtenida en la fase digital (20-5) fue determinante para avanzar a semifinales pese al empuje rival en la parte física (13-18).

En la penúltima ronda llegó otro gran rendimiento colectivo frente a Vozdovac. Los taronja construyeron su victoria desde el apartado digital (19-8) y supieron gestionar la ventaja en la pista para imponerse por un global de 28-21, asegurando así una plaza entre los cuatro mejores equipos del torneo.

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El equipo taronja estuvo formado por Marcos Reos, Zijie Lu y Mohamed hamed Mohamed. / Phygital Contenders

Este resultado permitió a Valencia Basket 3x3 finalizar en tercera posición compartida y, lo más importante, certificar su clasificación para The Games of the Future Astana 2026, la gran competición internacional de la disciplina.