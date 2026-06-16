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Bilbao Jokoan 3x3

El Valencia Basket 3x3 compite hasta cuartos en una exigente Bilbao Jokoan 3x3

Los conjuntos taronja finalizaron en quinta posición en categoría masculina y séptima en categoría femenina

El Valencia Basket 3x3 completó una nueva experiencia competitiva en el Bilbao Jokoan 3x3.

El Valencia Basket 3x3 completó una nueva experiencia competitiva en el Bilbao Jokoan 3x3. / Aitor Arrizabalaga

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Claudia Arce

Valencia

Valencia Basket 3x3 completó una nueva experiencia competitiva en el Bilbao Jokoan 3x3, celebrado los días 13 y 14 de junio, con representación tanto masculina como femenina en una cita que reunió a destacados equipos nacionales e internacionales. Los conjuntos taronja finalizaron en quinta posición en categoría masculina y séptima en categoría femenina.

Competición masculina

El equipo masculino, formado por Juanma Robles, Alfonso Ribera -debut en la sexta temporada estival con el conjunto taronja-, Javier Valderrey y Jorge Parra, arrancó el torneo con una sólida victoria ante Bilbao Miners White por 21-16. Tras caer frente al conjunto lituano Gargzdai (14-20), los taronja reaccionaron en el último encuentro de la fase de grupos imponiéndose a NRW Connect por 21-15, resultado que les permitió acceder a los cuartos de final.

Ya en las eliminatorias, Valencia Basket 3x3 se cruzó con Hangzhou, uno de los equipos más potentes del cuadro y posterior campeón. El conjunto chino impuso su ritmo para llevarse el encuentro por 22-13, poniendo fin al recorrido valenciano en una competición de gran nivel internacional.

Competición femenina

En categoría femenina, el equipo integrado por Alba Sánchez-Ramos, Frida Cecchi, Irene Broncano y Marina Bleda arrancó el torneo con una convincente victoria frente a Loiola Indautxu (19-7). Posteriormente, las taronja cedieron ante ProSport 3x3 Academy (15-19) en un encuentro muy igualado, resultado que les llevó a medirse en cuartos de final a Ointxe!. En un duelo que reeditaría la final del reciente L’Alqueria Open 3x3 2026, Valencia Basket 3x3 volvió a competir de tú a tú ante uno de los conjuntos más sólidos del panorama nacional, que acabaría proclamándose campeón del torneo. Pese al esfuerzo y la igualdad durante buena parte del encuentro, las taronja terminaron cayendo por 10-14, cerrando su participación en una meritoria séptima posición.

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Próxima cita

El próximo compromiso para el equipo masculino será el Challenger de Singapur, que se disputará los días 20 y 21 de junio, mientras que el conjunto femenino regresará a la competición el 27 de junio en una nueva parada del Circuit PRO 3x3 FCBQ, que tendrá lugar en Tarragona.

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