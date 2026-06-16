El Valencia Basket 3x3 compite hasta cuartos en una exigente Bilbao Jokoan 3x3

Valencia Basket 3x3 completó una nueva experiencia competitiva en el Bilbao Jokoan 3x3, celebrado los días 13 y 14 de junio, con representación tanto masculina como femenina en una cita que reunió a destacados equipos nacionales e internacionales. Los conjuntos taronja finalizaron en quinta posición en categoría masculina y séptima en categoría femenina.

Competición masculina

El equipo masculino, formado por Juanma Robles, Alfonso Ribera -debut en la sexta temporada estival con el conjunto taronja-, Javier Valderrey y Jorge Parra, arrancó el torneo con una sólida victoria ante Bilbao Miners White por 21-16. Tras caer frente al conjunto lituano Gargzdai (14-20), los taronja reaccionaron en el último encuentro de la fase de grupos imponiéndose a NRW Connect por 21-15, resultado que les permitió acceder a los cuartos de final.

Ya en las eliminatorias, Valencia Basket 3x3 se cruzó con Hangzhou, uno de los equipos más potentes del cuadro y posterior campeón. El conjunto chino impuso su ritmo para llevarse el encuentro por 22-13, poniendo fin al recorrido valenciano en una competición de gran nivel internacional.

Competición femenina

En categoría femenina, el equipo integrado por Alba Sánchez-Ramos, Frida Cecchi, Irene Broncano y Marina Bleda arrancó el torneo con una convincente victoria frente a Loiola Indautxu (19-7). Posteriormente, las taronja cedieron ante ProSport 3x3 Academy (15-19) en un encuentro muy igualado, resultado que les llevó a medirse en cuartos de final a Ointxe!. En un duelo que reeditaría la final del reciente L’Alqueria Open 3x3 2026, Valencia Basket 3x3 volvió a competir de tú a tú ante uno de los conjuntos más sólidos del panorama nacional, que acabaría proclamándose campeón del torneo. Pese al esfuerzo y la igualdad durante buena parte del encuentro, las taronja terminaron cayendo por 10-14, cerrando su participación en una meritoria séptima posición.

Noticias relacionadas

Próxima cita

El próximo compromiso para el equipo masculino será el Challenger de Singapur, que se disputará los días 20 y 21 de junio, mientras que el conjunto femenino regresará a la competición el 27 de junio en una nueva parada del Circuit PRO 3x3 FCBQ, que tendrá lugar en Tarragona.