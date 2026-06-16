El Valencia Basket ha llegado a la Final de los Playoffs de la Liga Endesa por la puerta grande, como equipo invicto. Bilbao Basket y Joventut han sido las víctimas de los de Pedro Martínez y ahora 'sólo' queda una piedra en el camino. Más bien una roca, por aquello del peso de la historia y es que el FC Barcelona se ha plantado en la final tras mostrar su mejor cara de este curso. Los de Xavi Pascual, que no seguirá en el equipo, han ido de menos a más en una temporada que parecía aciaga hasta la fecha.

El Roig Arena, siempre de gala, recibirá esta semana a los catalanes en un doble partido clave para luego visitar el Palau con garantías. De hecho, ahora son los taronja quienes portan la etiqueta de favoritos, sobre todo al recordar el último duelo liguero de hace aproximadamente dos semanas en donde vencieron al Barça por 77 a 102. La eliminatoria es al mejor de cinco encuentros, pero hasta la fecha los de Pedro Martínez han ganado las eliminatorias 3-0.

Shengelia, canterano del Valencia Basket

Shengelia es el único extaronja en la entidad culé y es que el poderoso ala-pívot georgiano de 34 años vistió la elástica valenciana en la temporada 08-09 tras salir de la cantera. Debutó con sólo 17 años. Permaneció en la entidad hasta desvincularse del club en agosto de 2010 para irse a Bélgica. En 2012 fue drafteado en el puesto 54 de la NBA, llegando a disputar 45 encuentros entre Nets y Bulls. Ahora es el tercer máximo anotador del Barça con 10,8 puntos por encuentro, dondando además los 4 rebotes y dos asistencias. Kevin Punter (13,1), Will Clyburn (12,4) y Nico Laprovittola (10,6) son quienes le acompañan entre los mejores registros.

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Tornike Shengelia, tras anotar una canasta. / EFE

Horario y dónde ver el Valencia Basket - FC Barcelona de la Final de la Liga Endesa por TV e internet

El primero de los partidos de la Final de la Liga Endesa ACB entre Valencia Basket y FC Barcelona se disputará este jueves 18 de junio en el Roig Arena. El duelo dará comienzo a partir de las 20 horas y podrá verse por televisión en DAZN, así como seguir por internet en Superdeporte.