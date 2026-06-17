Valencia Basket, más "unido" que nunca para "luchar hasta el final"

Con Pedro Martínez, Jaime Pradilla, Toko Shengelia y Xavi Pascual como grandes protagonistas y la copa de campeón como gran atracción, el balcón del Ayuntamiento acogió este miércoles la presentación de la final de la Liga Endesa, que enfrente a Valencia Basket y FC Barcelona en una serie al mejor de cinco partidos que arranca este jueves en el Roig Arena.

Jugadores y entrenadores, con la imponente Plaza del Ayuntamiento a sus espaldas, atendieron a las preguntas de la prensa para analizar la eliminatoria que va a poner el punto final a la temporada. Todos coincidieron en la igualdad de la contienda, elogiaron las virtudes del rival y determinaron que el factor cancha, aunque tiene su peso, es relativo.

De cara la gran final, Pedro Martínez se encargó de quitarle presión a sus jugadores, destacando la "tranquilidad " que genera el gran trabajo que ya se ha realizado esta temporada: "Hemos hecho un muy buen trabajo durante todo el año para ahora ser competitivos. El trabajo ha sido muy bueno durante todo el año y no tenemos la garantía de ganar, pero sí la tranquilidad de haber hecho bien la preparación. También ilusión, ganas y ambición. Va a ser una serie de máxima dificultad para los dos".

Aunque la serie puede ser larga, el técnico taronja prefiere pensar en el presente e ir partido a partido: "Ahora mismo estamos muy focalizados en el primer partido, en hacer un buen trabajo y sabemos que el entrenador del Barça es un maestro en la preparación de partidos, en poner en dificultad a los rivales y tenemos la incertidumbre de cómo será el partido".

Presentación final Liga Endesa / Germán Caballero

Pradilla asegura que están más unidos que nunca

Para Valencia Basket es la última prueba de una temporada eterna, que ya es histórica pase lo que pase pero que lo puede ser aún más si acaba con el título de Liga. Jaime Pradilla destaca que el vestuario está "con muchas ganas e ilusión", conscientes de que han hecho "un gran año". Además, avisa que la Final Four de Atenas, aunque no tuvo el final feliz deseado, sirvió mucho al equipo: "La Final Four nos unió más, vamos a pelear por lo que queda, juntarnos para sacar el final de temporada de la mejor manera posible, luchar hasta el final".

"Está siendo un año muy ilusionante para toda Valencia y queremos pelear estos dos partidos en casa, que sabemos que van a ser muy difíciles, pero sabemos que nuestra afición va a estar ahí apoyándonos", añadió el interior taronja.

Para Xavi Pascual, Valencia BC juega el mejor baloncesto de Europa

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Pascual, ensalzó este miércoles el estilo de juego del Valencia Basket, su rival en la final de la Liga Endesa y lo definió como "el mejor de Europa". "Para tirar, correr y rebotear así tienes que trabajar muchísimo y han demostrado que se puede ganar con este estilo. El baloncesto del Valencia Basket es el mejor de Europa durante toda la temporada, sin ningún tipo de duda", explicó Pascual en la presentación de la final celebrada en el balcón del Ayuntamiento de València.

"Nunca dejan de hacer su juego y nunca pierden el sentido de lo que quieren hacer. Siempre creen en ellos mismos como se demostró en los primeros partidos de cuartos de final y de semifinal", insistió.

Presentación final Liga Endesa / Germán Caballero

Factor cancha, una importancia "relativa"

Será Valencia Basket quien, en caso de quinto partido, pueda aprovechar el factor cancha jugando en el Roig Arena. Sin embargo, ambos entrenadores, al ser preguntados por esta posibilidad, le quitaron hierro al asunto, dejando claro ambos equipos están sobradamente preparados para ganar en la cancha del rival, como ya han demostrado.

"Creo que tiene un valor relativo, hemos sido capaces de ganar fuera de casa los dos. Los jugadores conocen los dos pabellones. Hemos visto en cuartos que el factor cancha es relativo, todos preferimos tener factor cancha, pero nadie puede decir que el Barcelona no puede ganar aquí (en Valencia) y viceversa, el tiempo lo dirá".

Pedro suscribió las palabras del técnico azulgrana y puso en valor el factor de la experiencia: "Barcelona tiene jugadores expertos que han jugado en las pistas más difíciles de Europa, tienen el carácter y la personalidad suficientes. Nosotros tenemos menos experiencia, pero esta temporada hemos ganado partidos de Playoff en pistas complicadas".

Tornike Shengelia se acuerda de Valencia y de Juan Roig

Tornike Shengelia tratará de ganar la Liga ante el que fue su equipo. El georgiano fue preguntado sobre si se imaginaba que Valencia Basket iba a llegar hasta dónde ha llegado y el actual jugador blaugrana se deshizo en elogios hacia el club y hacia Juan Roig: "Tengo muy buenos recuerdos de estar aquí. Crecí mucho y siempre que puedo agradezco al club. No te voy a decir que me imaginaba esto, pero todo puede pasar en este deporte. Cuando ves la admiración que tiene Juan Roig por el deporte y ves lo que hace, te imaginas que pueden llegar a este nivel".

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Presentación final Liga Endesa / Germán Caballero

Pedro, contento con lo conseguido este año

Es un dato objetivo que Valencia Basket ha conseguido que en la ciudad se hable más de baloncesto que nunca. Pedro Martínez, más allá de los resultados finales, analizó ese factor y se mostró satisfecho con el camino recorrido: "El inaugurar un pabellón de máximo nivel ayuda a que haya mucha gente que mire al baloncesto. También los resultados… hemos hecho buena Euroliga, tenemos muchos jugadores que enganchan al aficionado. Hemos participado en dos competiciones de máximo nivel y los rivales ayudan a que el espectáculo se haya enganchado. Ojalá esto ayude más allá de ganar o perder".