Sergio de Larrea, en el radar de los campeones de la NBA

El Draft 2026 de la NBA está a la vuelta de la esquina La nueva hornada de promesas ya se prepara para la que puede ser su primera gran noche en la NBA. Durante las últimas semanas las franquicias han aprovechado para probar a los jóvenes que se han presentado al Draft ya sea con entrevistas u organizando entrenamiento privados.

Ahora ya los que están, están. La fecha límite para retirarse de este Draft se esfumó el pasado 23 de junio. De Larrea lejos de ‘bajarse’ se mantuvo en la lista de elegibles. Así pues el taronja aguarda para saber qué le deparará la velada.

Suben las opciones de Sergio de Larrea en el Draft y dos franquicias lo tienen en el radar

El destacado analista de la NBA Jake Fischer ha compartido una ronda de rumores en The Stein Line. Normalmente estos periodistas están bien informados, puesto que tienen contacto directo con la gran mayoría de las oficinas de las franquicias NBA. Y en los mentideros de la liga norteamericana, como ocurre con el fin de semana del All Star, por ejemplo, ya se habla del Draft 2026 desde hace semanas como es de esperar.

Fischer en este caso apunta alto y especula con dos equipos top del campeonato que están pendientes de Larry. Al parecer tanto el flamante campeón, New York Knicks como Minnesota Timberwolves están detrás de él.

Los Knicks cuentan con dos elecciones cercanas al lugar en el que podría salir De Larrea en el Draft: la 24 y la 31, mientras que los Timberwolves tienen la elección 28. Ambos son escenarios interesantes para Larry. En Nueva York tendría el peso de llegar a un equipo campeón, pero corto en la rotación exterior donde solo Jalen Brunson y José Alvarado parecen útiles para Mike Brown con Clarkson y Shamet saliendo como agentes libres.

En Minnesota es donde más encajaría Larry. Los Wolves llevan tiempo buscando un base de garantías que ayude a Anthony Edwards a luchar por el anillo. Los Wolves se movieron a final del periodo de traspasos, quitándose de encima a Rob Dillingham por Ayo Dosunmu. El de Chicago probará la agencia libre y Minnesota se encuentra en cuadro en la posición de base con Donte DiVincenzo lesionado del talón de Aquiles.

Anthony Edwards / EFE

No obstante Fischer habla de un posible movimiento de elecciones por lo que estaría por ver si alguna de las dos franquicias se lanzarían a por Larry con ese 'pick' tardío de primera ronda.

Los elogios a De Larrea en Estados Unidos vienen de largo.

Ya hace algunos días otro analista, John Hollinger, uno de los periodistas más influyentes que cubre la NBA en Estados Unidos, aseguraba que De Larrea podría ser uno de los mejores cinco bases de esta clase 2026.

Hollinger fue muy claro sobre Larry: "Me gusta mucho Sergio de Larrea, que juega en Valencia, creo que es uno de los tapados de este Draft y estaría justo a las puertas de mi top5 de bases de esta camada". Una generación que precisamente no va corta de ellos con los; Darius Acuff, Mikel Brown, Kingston Flemings, Keaton Wagler o Labaron Philon, entre otros.

Por tanto a De Larrea parece no haberle pasado factura el hecho de no jugar en la liga universitaria (NCAA), puesto que el temporadón de Valencia Basket ha puesto al joven taronja en el foco una y otra vez. No es un desconocido para los ojeadores de la NBA.

De Larrea y Ricky, en juego / Joventut

Tampoco su negativa a participar en el Draft Combine a principios de mayo, puesto que De Larrea se encontraba en un momento culmen de la temporada, en plena batalla contra Panathinaikos por alcanzar la Final Four de la Euroliga.

Larry ha subido muchas posiciones en las previsiones del Draft, puesto que si hace algunos meses era normal verlo al inicio de la segunda ronda, ahora casi todas ellas lo meten en el final de la primera ronda. Algo que no es baladí, puesto que la diferencia entre ser elegido en primera o en segunda ronda es notable.

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Por el momento De Larrea se mantiene concentrado en los playoffs de la Liga Endesa. El equipo taronja recibe al Barcelona este jueves en el primer duelo de la final. El día …. empezará a conocerse el futuro del talentoso base taronja, que tiene contrato con el Valencia Basket hasta 2028.