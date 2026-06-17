Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram
Así ha sido la presentación de la Final de Liga Endesa

Así ha sido la presentación de la Final de Liga Endesa

Germán Caballero

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Así ha sido la presentación de la Final de Liga Endesa

Germán Caballero

Valencia
RRSS WhatsAppCopiar URL

Con Pedro Martínez, Jaime Pradilla, Toko Shengelia y Xavi Pascual como grandes protagonistas y la copa de campeón como gran atracción, el balcón del Ayuntamiento acogió este miércoles la presentación de la final de la Liga Endesa, que enfrente a Valencia Basket y FC Barcelona en una serie al mejor de cinco partidos que arranca este jueves en el Roig Arena.

Jugadores y entrenadores, con la imponente Plaza del Ayuntamiento a sus espaldas, atendieron a las preguntas de la prensa para analizar la eliminatoria que va a poner el punto final a la temporada. Todos coincieron en la igualdad de la contienda, elogiaron las virtudes del rival y determinaron que el factor cancha, aunque tiene su peso, es relativo.

TEMAS

Tracking Pixel Contents