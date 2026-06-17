Germán Caballero

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Así ha sido la presentación de la Final de Liga Endesa

Con Pedro Martínez, Jaime Pradilla, Toko Shengelia y Xavi Pascual como grandes protagonistas y la copa de campeón como gran atracción, el balcón del Ayuntamiento acogió este miércoles la presentación de la final de la Liga Endesa, que enfrente a Valencia Basket y FC Barcelona en una serie al mejor de cinco partidos que arranca este jueves en el Roig Arena.

Jugadores y entrenadores, con la imponente Plaza del Ayuntamiento a sus espaldas, atendieron a las preguntas de la prensa para analizar la eliminatoria que va a poner el punto final a la temporada. Todos coincieron en la igualdad de la contienda, elogiaron las virtudes del rival y determinaron que el factor cancha, aunque tiene su peso, es relativo.