Awa Fam celebra su cumpleaños con un partidazo en la WNBA

Awa Fam volvió a brillar en un nuevo partido de la Commissioner’s Cup, la versión WNBA de la NBA. Y además lo hizo el día de su 20º cumpleaños. La extaronja igualó su tope de 18 puntos desde que llegó a Estados Unidos, a los que sumó cinco rebotes y una asistencia, aunque fueron insuficientes para evitar una nueva derrota de Seattle Storm ante Portland Fire (89-94).

La de Santa Pola suma ya 10 partidos, con un promedio de 10,8 puntos, 4,9 rebotes, 1,4 asistencias en 27,9 minutos de media y ha igualado su tope de anotación, ya que también llegó a los 18 puntos en su quinto partido en EEUU ante las Phoenix Mercury. Entonces logró también 6 rebotes, 2 sistencias, 2 tapones y 1 robo.

Awa Fam, en un partido con Seattle Storm. / Seattle Storm

Dupla de lujo

Awa se consolida así en Seattle Storm siendo de nuevo una de las jugadoras más utilizadas de la plantilla, rozando caso los 30 minutos en pista en el último duelo.

Su dupla con la francesa Dominique Malonga impone ya a sus rivales, ya que entre ambas sumaron 66 puntos y 16 rebotes (28+11 de su compañera de equipo).

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Adaptación

En apenas unas semanas, Awa se ha adaptado a la perfección a su nuevo equipo y a la ciudad. "Está siendo muy chulo. Estoy muy contenta, estoy muy cómoda, he tenido mucha suerte con el equipo que me ha tocado, Seattle es increíble. Y a nivel equipo la verdad que son majísimas, me han recibido súper bien". Eso sí, también a una competición que no concede descanso alguno. "Cuando juegas contra jugadoras increíbles, cuyos nombres llevo escuchando y viendo desde hace mucho tiempo o cuando juegas un partido, descansas y al día siguiente vuelves a jugar. Ahí te das cuenta de que estás aquí (en Estados Unidos), no estás en España o en Europa".