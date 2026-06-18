La tormenta de triples blaugrana roba el primer punto de la final del Roig Arena

Cruel desenlace en el primer partido de la final de Liga para Valencia Basket. Tras un partido que se igualó en la segunda mitad, los taronja tuvieron el triunfo en su mano, pero dos triplazos de Clyburn enviaron el partido a la prórroga, en la que los azulgrana estuvieron más acertados (112-113). Los de Pedro Martínez lucharon hasta el final y Kameron Taylor tuvo el lanzamiento para ganar, pero la tormenta de triples azulgrana, muchos de ellos inverosímiles, pesó demasiado y el primer punto se lo lleva el Barça.

La energía de un Roig Arena lleno hasta la bandera contagió a los jugadores taronja en los primeros compases de la final. Valencia Basket salió a pista más intenso en defensa y con mejores ideas en ataque, lo que le permitió mandar en las primeras posesiones. Badio desde el triple y la conexión Montero-Costello construyeron un parcial inicial de 12-4 que obligó a Xavi Pascual a parar el partido.

Inicio con mandato taronja

Tras el tiempo muerto no cambió demasiado el guion. Larry castigaba con otro triple y, aunque el Barça empezaba a carburar con Will Clyburn y sobre todo con un Brizuela que también conectaba desde la larga distancia, los últimos minutos del primer parcial también fueron taronjas. Costello seguía haciendo daño debajo del aro, Cárdenas y Moore estrenaban su casillero y Badio seguía castigando (25-13).

El conjunto azulgrana estaba obligado a despertar si no quería dejar escapar el primer punto de la eliminatoria, y lo hizo a base de acierto desde la larga distancia. De hecho, el inicio del segundo cuarto fue un bombardeo visitante: tres triples en un abrir y cerrar de ojos, dos de Parra y uno de Brizuela, a los que VBC trató de contestar con un Badio imperial y un Sima que se hacía fuerte en la pintura.

Valencia. VLC. SPD. Primer partido de la final de la ACB entre Valencia Basket y el FC Barcelona en el Roig Arena / Germán Caballero / LEV

El Barça se mete en el partido

Valencia Basket había sofocado el primero intento de remontada azulgrana, y volvió a ampliar la ventaja hasta el 38-24. Pero el Barça no se había plantado en la final para no dar pelea y volvió a quemar sus naves para apretar el marcador. Para ello aparecieron jugadores que hasta el momento estaban desaparecidos. Vesely conectó su tiro de media distancia de toda la vida, Laprovittola hacía daño en las penetraciones y Punter empezaba a dejar pinceladas de lo que es capaz de hacer. Montero trataba de sujetar en el partido a los suyos pero una canasta de Parra redujo la diferencia a a solo seis puntos (42-36).

No es una buena idea encender a Montero, pero Vesely cometió la imprudencia de hacerlo. Tras una pequeña trifulca, el dominicano volvió a cancha con un triplazo, aunque fue inmediatamente contestado por Cale desde la esquina. En los últimos minutos de la primera mitad siguió creciendo Punter, que también anotó un lanzamiento muy lejano que dejó el partido en tres puntos. Parcial de 11 puntos favorable al Barça desde el +14 taronja. El Roig Arena necesitaba volver a encenderse y lo hizo con un 2+1 de Key, que sacó músculo ante Shengelia. En la acción posterior, el georgiano se la quiso devolver, sacó la falta y una segunda tangana sobre el parquet, esta vez más seria que acabó con una técnica para cada uno. En las dos últimas acciones, Braxton anotó otra canasta y Shengelia un tiro libre para cerrar la primera mitad (52-47).

Valencia. VLC. SPD. Primer partido de la final de la ACB entre Valencia Basket y el FC Barcelona en el Roig Arena / Germán Caballero / LEV

Empieza el vendaval blaugrana

Si había sido Valencia BC quien había empezado mejor la primer mitad, ocurrió todo lo contrario en el inicio de la segunda. A los de Pedro Martínez les costó encontrar el camino en ataque, mientras que el Barça empezó a fluir en todo lo que hacía. Laprovittola y Clyburn se echaron el equipo a la espalda, anotando desde fuera y desde dentro, dando pie a un parcial azulgrana de 10-2 para arrancar el tercer cuarto (54-57).

El Barça ya había equilibrado la balanza y ahora era Valencia BC quien estaba obligado a reaccionar para evitar que los visitantes se fueran en el marcador. Y la reacción llegó. Montero mostró el camino y tanto Pradilla como De Larrea se abrieron paso. Costello, que no había encontrado acierto de tres hasta el momento, conectó su primer triple, y Key culminó con un matazo un contragolpe tras un buen robo.

Fueron buenos minutos de Valencia Basket en ataque, pero no sirvieron para volver a coger ventaja, sino para detener el vendaval azulgrana, cada vez más acertado. Y cuando los taronja parecían recuperar el pulso de la contienda, Shengelia empezó a hacer de las suyas. El georgiano sacó músculo bajo el aro y anotó ocho puntos en un abrir y cerrar de ojos. Quiso volver a apagar el incendio Valencia Basket, pero el final del cuarto fue mejor para los azulgranas, que lo culminaron con un triple inverosímil de Juani Marcos (72-75).

Valencia. VLC. SPD. Primer partido de la final de la ACB entre Valencia Basket y el FC Barcelona en el Roig Arena / Germán Caballero / LEV

Último cuarto y más triples inverosímiles del Barça

Arrancó el último cuarto con el partido en un puño, o lo que es lo mismo, el territorio para héroes. Del lado taronja se erigió Pradilla, que empezó a sacar sus mejores pasos de baile en la pintura para anotar seis de los primeros ocho puntos para Valencia Basket. Del bando azulgrana, Laprovittola empezó a conectar triples, algunos de ellos muy bien defendidos, que desesperaban al Roig Arena cada vez que su equipo igualaba el marcador.

Valencia Basket no se alejaba en el marcador a pesar del inusual acierto desde larga distancia del Barça, aunque necesitaba como el comer un punto de inflexión que recuperara la sensación de que la victoria era posible. Ese punto de inflexión llegó con un canasto de Badio, que casi sienta a su par, y con un triple de Cárdenas en el momento más oportuno. A continuación, los árbitros anularon una canasta del Barça por invasión de aro y Pradilla volvió a poner por delante a los taronja con un mate (89-88).

El partido seguía en un puño y entró en su momento ‘clutch’. El momento favorito de Jean Montero, que jamás se arruga cuando la pelota quema y no lo hizo esta vez. El dominicano fue al aro, anotó canastas imposibles y sacó faltas. Todo para ir sumando poco a poco e ir construyendo una ventaja que, aunque pequeña, era importante con tan poco tiempo en el marcador. El Barça no moría y se agarraba al partido con un triple de Clyburn y un viaje a los tiros libres de Vesely (97-95).

Valencia. VLC. SPD. Primer partido de la final de la ACB entre Valencia Basket y el FC Barcelona en el Roig Arena / Germán Caballero / LEV

Clyburn, en héroe del primer partido

Con dos puntos de diferencia, el partido llegó a las últimas posesiones. Taylor tuvo el triple para sentenciar, pero erró. Laprovittola lo tuvo para poner +1 al Barça, pero tampoco tuvo acierto y en el rebote Taylor sacó la falta que le llevó a la línea de tiros libres para poner a su equipo cuatro arriba. Parecía sentenciado, pero Clyburn anotó rápidamente un triple frontal y devolvió la diferencia a un solo punto con 20 segundos en el crono. Tenía que hacer falta el cuadro azulgrana, y la hizo sobre De Larrea a quien no le pesó la presión y anotó los dos. El partido estaba otra vez en las manos de Valencia BC, pero de nuevo Clyburn se puso la capa de superhéroe y anotó otro triple frontal para empatar el partido a falta de tres segundos. Taylor no anotó sobre la bocina y el partido se fue a la prórroga.

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Prórroga

La inspiración blaugrana no cambió y Laprovittola abrió la prórroga con el enésimo triple inverosímil, dando pie a un tiempo añadido en el que los ataques se impusieron a las defensas. Valencia BC siempre o casi siempre encontró el camino hacia el aro, pero no fue capaz de frenar a los azulgrana en defensa. El hombre clave de las últimas posesiones fue Parra, que anotó cinco puntos en los momentos más clave. Montero y Badio consiguieron dejar el partido en un punto a falta de dos posesiones. Clyburn no acertó el triple para sentenciar pero Taylor tampoco conectó la canasta para ganar. Valencia Basket luchó hasta el final pero no pudo con la tormenta de triples azulgrana, que roba el primer punto de la final del Roig Arena.