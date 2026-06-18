Los descartes de Pedro Martínez para el Valencia Basket - Barça

El Valencia Basket arranca este jueves la final de la Liga Endesa con el primero de los partidos que le medirá al Barça en el Roig Arena y con el objetivo de mantener el factor cancha que se ganaron al acabar segundos en la Liga Regular, precisamente gracias a la última contundente victoria (77-102) ante los de Xavi Pascual.

Los taronja afrontan así la cuarta final ACB en la historia del club, con ganar de quitarse el mal sabor de bocal del año pasado ante el Real Madrid y con la ilusión de repetir el título de 2017, precisamente con Pedro Martínez también en el banquillo.

Jean Montero, llamado a ser uno de los grandes protagonistas de la final de la Liga Endesa. / M. A. Polo / Valencia Basket

A pesar de las seguras ausencias de los lesionados López-Arostegui y Nate Reuvers, la duda estaba en si podría entrar finalmente Josep Puerto en la lista después de mes y medio alejado de las pistas al encadenar un esguince de tobillo con una enfermedad vírica. Este mismo jueves participó en la última sesión de entrenamiento previa al partido para probarse después de tanto tiempo sin competir.

Los 12 elegidos

Resueltas las dudas, Pedro Martínez ha configurado su lista de 12 jugadores definitiva, que está compuesta por Brancou Badio, Kameron Taylor, Jaime Pradilla, De Larrea, Braxton Key, Jean Montero, Omari Moore, Neal Sako, Darius Thompson, Álvaro Cárdenas, Matt Costello y Yankuba Sima.

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Por tanto, los descartes para el primer partido de la final son Isaac Nogués y Josep Puerto, al margen de los lesionados López-Arostegui y Nate Reuvers.