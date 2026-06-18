Josep Puerto está de vuelta en el Valencia Basket

El Valencia Basket arranca este jueves el playoff de la final de la Liga Endesa ante un FC Barcelona que ha ido de menos a más. Aunque lo de Pedro Martínez llegan como favoritos, a estas alturas nadie puede confiarse. El Roig Arena será testigo de los dos primeros duelos y, si llegara el caso, también del quinto.

Para este primer choque será baja segura Xabi López-Arostegui, como buena parte del curso. El estado físico de otro como Nate Reuvers por culpa de un esguince también le hace estar entre algodones, por lo que los focos se centran en Josep Puerto.

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Josep Puerto, ganador por tercera vez del Trofeo al Esfuerzo en el Valencia Basket. / VBC

Mes y medio de baja

El aguerrido jugador taronja ha empezado a entrenarse con el equipo tras casi mes y medio fuera al empalmar un esguince de tobillo con una enfermedad. Aunque su presencia parece complicada para esta cita, no está descartada del todo hasta una hora antes del choque. Todo apunta a que empezará a tener minutos en los duelos de Barcelona ante los de Xavi Pascual.