Neal Sako: "Hemos jugado tantos partidos contra el Barça que no valen... es la final y empieza 0-0"

Valencia Basket inicia este jueves en el Roig Arena la serie final de la Liga acb Endesa frente al FC Barcelona, una eliminatoria al mejor de cinco partidos que decidirá el campeón de la temporada. A pocas horas del arranque, antes de la última sesión previa al choque, Neal Sako dejó claro en la mañana de este jueves cuál cree que debe ser la hoja de ruta 'taronja' para poder levantar el título nueve años más tarde. Precisamente, fue de la mano del actual entrenador, Pedro Martínez, cuando cayó la primera liga en 2017.

El pívot francés insistió en que el equipo valenciano debe centrarse en sus propias virtudes y no en las características del rival. "Nosotros tenemos que jugar nuestro juego", aseguró. Aunque reconoció que el Barça es "un equipo con mucho talento", subrayó que la clave estará en imponer el estilo dinámico que ha llevado al Valencia hasta la final.

"Ellos son un grupo con talento. Nostros debemos jugar con velocidad y potencia dentro y en el exterior para ganar", explicó Sako, convencido de que el ritmo y la energía serán factores determinantes en la serie.

Respecto al estado físico de la plantilla después de una campaña exigente, el galo de 2,11 m tramsmite tranquilidad. "Es una temporada larga, pero no es un estado preocupante este asunto", señaló, descartando que el desgaste acumulado sea un problema de cara a la lucha por el campeonato.

Resta importancia a los precedentes

Neal Sako también quitó valor al precedente más reciente entre ambos equipos, disputado en la última jornada de la fase regular, cuando el Valencia ganó de forma contundente en el Palau Blaugrana. Para el interior taronja, aquel encuentro ofrece pocas pistas sobre lo que puede suceder ahora."No vale para nada porque era la última jornada de Liga. Las últimas jornadas son un poco raras en general. A lo mejor hay algunos puntos que se pueden utilizar, pero globalmente, no", afirmó.

En la misma línea, recordó que los numerosos enfrentamientos entre Valencia BC y Barcelona durante la temporada, entre ellos, de los Euroliga, tampoco servirán como referencia cuando el balón se lance al aire este jueves a partir de las 20:00 h. "Hemos jugado tantos partidos con el Barcelona que los de antes no valen para nada. Es una final, son los playoffs y es 0-0", resumió.

Sobre el arranque de la serie, el francés espera un rival con máxima intensidad, y resultado ajustado, tal y como ocurrió en las anteriores eliminatorias frente a Bilbao Basket y Joventut. "Sabemos que los equipos tienen mucha energía en los primeros partidos de una serie. Hay que empezar fuerte y ya está", destacó.

Roig Arena, escenario clave en la 'batalla'

Valencia Basket contará con el apoyo de su afición en los dos primeros encuentros de la final. Preguntado por el papel que puede desempeñar el pabellón 'taronja', Sako evitó cualquier exceso de confianza y se limitó a expresar el deseo de que el equipo ofrezca su mejor versión: "Esperamos dar todo lo que podemos dar y esperamos que sea suficiente".

En el plano individual, el pívot reconoció que sus sensaciones han ido mejorando con el paso de los meses, de menos a más. "Estoy intentando hacer lo que estaba funcionando durante la temporada regular. Jugamos bien como equipo y estoy intentando ayudar al equipo como puedo", concluyó.

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Con un mensaje basado en la confianza en el colectivo, el ritmo de juego y la intensidad física, Sako y el Valencia encaran una final en la que Valencia Basket buscará dar el pirmer golpe en busca de su segundo título de Liga acb Endesa.