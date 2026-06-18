Los récords de un partido para la historia de la finales ACB

La ajustada derrota ante el Barça deja un mal sabor de boca en Roig Arena, pero los 14.423 espectadores que asistieron en directo al partido, presenciaron un duelo que ya es historia de ACB. Y es que nunca antes en un partido de una Final de Liga se había llegado hasta los 225 puntos entre ambos equipos, del mismo modo que jamás habían acabado los dos finalistas con más de 100 puntos al final de los 40 minutos de partido, sin contar la prórroga.

El festival anotador lo lideraron Jean Montero y Brancou Badio por parte taronja, con 24 y 20 puntos respectivamente, mientras que en el Barcelona, fueron Will Clyburn y Nico Laprovittola quienes alcanzaron los 21 y 20 puntos respectivamente, con Parra cerca de ellos con 18 puntos.

Pero no fueron los únicos récords que se lograron en el partido de este jueves en el Roig Arena. El Valencia Basket batió el récord histórico de valoración en una final (129) y firmó la mejor marca en 37 años de tiros de dos anotados (36).

La afición del Valencia Basket, en un Roig Arena prácticamente lleno. / Germán Caballero

Récords del Barça

El Barça, por su parte, destrozó el récord de puntos en una final (113) y de triples en playoff (19), mientras que Clyburn igualó el debut más anotador de un jugador en una final en este siglo (21) y el récord de triples histórico en un estreno.

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Ambientazo

La presencia de 14.423 espectadores (entre ellos Bojan Dubljevic) también se sitúa en el top10 de asistencia en un partido de una final, llegando a la octava posición histórica de la competición.