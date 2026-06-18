Directo | Valencia Basket - FC Barcelona; la final de la Liga Endesa, en vivo

La temporada de Valencia Basket merecía, al menos, la oportunidad de cerrarla por todo lo alto con un título. Y esa oportunidad la tiene. O, mejor dicho, se la ha ganado. Se ha ganado el derecho a disputar la gran final de Liga Endesa en una eliminatoria ante el FC Barcelona al mejor de cinco partidos que arranca este jueves en el Roig Arena a partir de las 20:00 horas.

Es el primer asalto entre los dos contendientes al título. La primera piedra para el primer equipo que sume tres victorias. El conjunto taronja, con el aliente de su gente, quiere hacer valer su condición de local y apuntarse el primer tanto de la final. La serie puede ser larga, pero si algo está claro es que Valencia Basket está a tres victorias de conquistar la segunda Liga Endesa de su historia. A tres victorias de tocar la gloria.

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Los descartes de Pedro Martínez para el Valencia Basket - Barça Resueltas las dudas, Pedro Martínez ha configurado su lista de 12 jugadores definitiva, que está compuesta por Brancou Badio, Kameron Taylor, Jaime Pradilla, De Larrea, Braxton Key, Jean Montero, Omari Moore, Neal Sako, Darius Thompson, Álvaro Cárdenas, Matt Costello y Yankuba Sima.

Pedro, contento con lo conseguido este año Es un dato objetivo que Valencia Basket ha conseguido que en la ciudad se hable más de baloncesto que nunca. Pedro Martínez, más allá de los resultados finales, analizó ese factor y se mostró satisfecho con el camino recorrido: "El inaugurar un pabellón de máximo nivel ayuda a que haya mucha gente que mire al baloncesto. También los resultados… hemos hecho buena Euroliga, tenemos muchos jugadores que enganchan al aficionado. Hemos participado en dos competiciones de máximo nivel y los rivales ayudan a que el espectáculo se haya enganchado. Ojalá esto ayude más allá de ganar o perder". JM López

Omari Moore: "Contra el Barça será importante jugar rápido, rebotear y correr" "Debemos seguir con nuestro estilo, con nuestra idea. Tenemos que jugar rápido, tirando con confianza. Tenemos que adaptar un par de cosas a su juego pero hemos de jugar nuestro partido", ha señalado Moore en una rueda de prensa, en la que admitió que en el último partido del Barça en el Roig Arena, en la Euroliga, fue capaz de neutralizarles. "Una de las cosas mas importantes es rebotear y correr. Debemos jugar lo menos posible en media pista. En aquel partido ellos hicieron un gran trabajo para ralentizarnos y bajar nuestra anotación. Tenemos que defender fuerte, rebotear, correr y tirar con confianza", ha resumido.

Neal Sako: "Hemos jugado tantos partidos contra el Barça que no valen... es la final y empieza 0-0" El pívot francés insistió en que el equipo valenciano debe centrarse en sus propias virtudes y no en las características del rival. "Nosotros tenemos que jugar nuestro juego", aseguró. Aunque reconoció que el Barça es "un equipo con mucho talento", subrayó que la clave estará en imponer el estilo dinámico que ha llevado al Valencia hasta la final. "Ellos son un grupo con talento. Nostros debemos jugar con velocidad y potencia dentro y en el exterior para ganar", explicó Sako, convencido de que el ritmo y la energía serán factores determinantes en la serie. Tribuna Deportiva

Un rival al alza En frente estará un Barcelona que ha recuperado efectivos y sensaciones en las últimas semanas. Desde el regreso de Xavi Pascual, el conjunto blaugrana ha completado un gran sprint final en la competición doméstica, con 14 victorias en los últimos 17 partidos de fase regular y superando las eliminatorias de cuartos y semifinales ante UCAM Murcia y La Laguna Tenerife, esta última con un contundente 3-0. Además, el Barça no pierde un partido como visitante desde el 19 de abril en Lleida y, desde entonces, ha sumado siete triunfos a domicilio consecutivos. La mejoría blaugrana se explica con cifras: Si en sus primeros 23 partidos el Barça anotaba 88,3 puntos, en los últimos 17 ha promediado 94,4. El equipo azulgrana tiene la mejor eficiencia ofensiva desde la jornada 24 (1,24 puntos anotados por posesión) con la mejor eficacia de tiros de campo (61%) y es el que mejor controla su rebote defensivo (77,3%) con el mejor porcentaje de rebote total (55,2%) en esa recta de partidos. Toko Shengelia y Will Clyburn son los jugadores con mejor valoración de la temporada blaugrana, y sin duda dos de las grandes amenazas para Valencia Basket, aunque la realidad es que la de Xavi Pascual es una plantilla repleta de experiencia y calidad con otros nombres destacados como Kevin Punter, Laprovittola o Vesely, entre otros.

BAJAS EN VALENCIA BASKET: PENDIENTES DE PUERTO Para el primer partido, difícilmente va a recuperar Pedro Martínez a alguno de los jugadores lesionados. Xabi López-Arostegui y Nate Reuvers, que sufrió un esguince de tobillo en el primer partido ante Joventut, están descartados. Josep Puerto, por su parte, ha conseguido reincorporarse parcialmente a los entrenamientos con el grupo, aunque parece precipitado que pueda estar disponible para este jueves. Josep Puerto, durante un entrenamiento / DAVID GRAU LLINARES