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Directo | Valencia Basket - FC Barcelona; la final de la Liga Endesa, en vivo

La emoción de los playoffs de la ACB continúa en el Roig Arena. El Valencia Basket y el FC Barcelona se miden en el primer partido de la final de la Liga Endesa 2026. Sigue el duelo minuto a minuto con SUPER

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Iván Carsí

Iván Carsí

La temporada de Valencia Basket merecía, al menos, la oportunidad de cerrarla por todo lo alto con un título. Y esa oportunidad la tiene. O, mejor dicho, se la ha ganado. Se ha ganado el derecho a disputar la gran final de Liga Endesa en una eliminatoria ante el FC Barcelona al mejor de cinco partidos que arranca este jueves en el Roig Arena a partir de las 20:00 horas.

Es el primer asalto entre los dos contendientes al título. La primera piedra para el primer equipo que sume tres victorias. El conjunto taronja, con el aliente de su gente, quiere hacer valer su condición de local y apuntarse el primer tanto de la final. La serie puede ser larga, pero si algo está claro es que Valencia Basket está a tres victorias de conquistar la segunda Liga Endesa de su historia. A tres victorias de tocar la gloria.

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