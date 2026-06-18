Xavi Pascual: "Son un equipo casi imparable pero hemos jugado muy bien"

Xavi Pascual estaba más que satisfecho de la victoria del Barça ante el Valencia Basket (112-113) en el primer partido de la final, sobre todo por ver cómo ha cambiado su equipo desde el último precedente entre ambos equipos en la Liga Regular, en la que los taronja les arrollaron en el Palau. Eso sí, recuerda que solo es un partido en una serie al mejor de cinco y elogia a un Valencia Basket al que define como un equipo casi imparable.

Valoración del partido

"Estamos contentos por esta victoria, ha sido un partido muy bonito para el espectador, uno de los objetivos es que más gente se enganche al baloncesto, los dos hemos contribuido con esta anotación en playoff, entramos mal, nos dejamos muchos titos libres y eso pesa mucho, en el segundo cuarto volvimos por el ataque y a partir de ahí ha sido muy igualado, con altos y bajos pequeños hasta el tramo final que cogieron ventaja, con Clyburn igualamos el partido y forzamos la prórroga. Hubo mucha igualdad pero defendimos la última pelota y nos llevamos la victoria.

Sensaciones de los jugadores

"El equipo está fuerte, estamos bien, podía haber ganado cualquiera de los dos, son un equipo casi imparable, pero hemos jugado muy bien, sabemos que cada día costará más, hemos tenido la baja de Satoransky, pero Lapro cada vez está mejor, le echamos a faltar y estamos en una buena dinámica, pero solo es un 1-0 y está muy complicada esta eliminatoria".

Anotación alta

"Al Valencia BC no le puedes ganar si no juegas bien en ataque porque aunque defiendas bien ellos seguirán anotando, tuvimos un primer cuarto muy malo, nos costó entrar en la final, pero estamos contentos, nos penaliza cada pérdida de pelota, son el segundo equipo de Europa que más anota tras robo, nos marcamos el objetivo de quedarnos por debajo de las 12 pérdidas".

"De los últimos 14 partidos, tenemos 95 puntos de media, cada uno con su estilo, el nuestro es diferente pero hay que jugar de la manera que puedes jugar y nos gusta jugar bien delante y atrás, aunque no hemos sido extremadamente sólidos atrás, cuando estamos todos tenemos el equilibrio de jugar bien delante".

Will Clyburn, decisivo para el Barcelona en los últimos minutos. / acb Photo / David Grau

Lesionados y veteranos

"Los intentamos cuidar para llegar bien en estos momentos, también Joel, nos hemos de recuperar bien, hay un ritmo muy alto y a ver cómo estamos el sábado porque estará complicado. Estamos en el primer partido y queda mucho, siempre hemos competido, llevábamos muchas victorias antes del partido ante el Valencia Basket. Recuperamos a cuatro lesionados para el playoff. El entrenador tiene que tener una visión más allá, no tan resultadista, aquel partido nos salió mal todo, pero teníamos algunos condicionantes de jugadores volviendo de larga duración, no era fácil aquel partido. Lapro tiene ahora otro tipo de rol, necesitaba tiempo y nos está saliendo bastante bien gracias a los jugadores.

Antes, en declaraciones a DAZN a pie de pista, destacó que "nos ha faltado un poco controlar el balance defensivo, son rápidos y jóvenes, pero hemos sido valientes y hemos conseguido ganar. Hemos intentado aguantar un poquito, nos faltaban un poco de físico al final. Es muy importante ver quién está bien, en el tramo final Clyburn ha sido fundamental, en otros momentos Laprovittola, en otros Punter. Hemos ido poco a poco con Laprovittola tras una lesión tan larga, no hemos tenido a Satoransky con problemas físicos y a ver si lo podemos recuperar".

Clyburn: "Confiaron en mú cuando venía de fallar triples"

"Por su parte, un decisivo Will Clyburn se mostró satisfecho por haber sido clave al final, pero puso el mérito en el trabajo de todo el equipo. "Ha sido una buena victoria, hemos luchado mucho por ello y hay que darle crédito, han seguido confiando en mí cuando había fallado triples antes, hay que darle mérito al equipo por haberse levantado en un momento complicado. Es un trabajo de equipo haberle dado la vuelta al partido, estar concentrados, no perder la cabeza, he querido coger esos lanzamientos y los he metido".

A ello añadió que "tenemos un poco de todo y eso es muy positivo, tenemos gente con experiencia en partidos de este nivel para ganar títulos, gente que lidera desde el ejemplo". Por ello asegura que no se vinieron abajo cuando iban con 14 puntos de desventaja. "Es un partido largo, es un deporte de altos y bajos y hay que seguir jugando con tu forma de pensar porque eso te va a permitir era un partido largo y quedaba tiempo por delante.

Laprovittola, defendido por De Larrea en el Valencia Basket - Barça del Roig Arena. / acb Photo / David Grau

Laprovittola: "En la prórroga pensé en lo que le pasó a La Penya"

Por su parte, otro de los jugadores destacados del Barcelona destacó que "en la prórroga pensé en lo que le pasó a La Penya, después era seguir con esa energía, jugar duro, no achicarnos y creer en nosotros, Will metió los dos imposibles, tenemos un gran equipo y aquí estamos. Es una final, todos los días no se juegan y esta final es una muestra de que el Barça va a seguir creciendo".

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Además, admite que conoce muy bien al Valencia BC. "No me perdí ningún partido de la serie de semifinales, hay cosas que he visto e intento sumar, aunque a veces improviso muchísimo, tenemos otras cosas de las que sacar provecho, tenemos que sumar energía en cada partido. No podemos regalar nada. Hace tres semanas que no paramos, partido tras partido, tenemos muchos jugadores con mucha calidad, buena rotación para el partido que viene".