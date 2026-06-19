Nuevo equipo de Euroliga para el extaronja Mumbrú

Álex Mumbrú ya tiene nuevo destino en los banquillos. El extécnico del Valencia Basket ha sido anunciado como nuevo entrenador del Virtus Bologna, uno de los históricos del baloncesto europeo y participante en la Euroliga, en una etapa que compaginará con su cargo de seleccionador de Alemania después de recibir el visto bueno de la Federación Alemana de Baloncesto para desempeñar ambas funciones.

La carrera de entrenador de Mumbrú comenzó en el Bilbao Basket, equipo donde disputó las últimas nueve temporadas de su trayectoria como jugador tras salir del Real Madrid. Nada más colgar las botas inició su etapa en los banquillos del conjunto bilbaíno, donde permaneció durante cuatro campañas antes de aceptar la oferta del Valencia Basket. En la Fonteta dirigió al conjunto taronja durante dos temporadas, hasta que fue destituido en la recta final de la campaña 2023/24. Su siguiente desafío llegó al frente de la selección alemana, con la que alcanzó uno de los mayores éxitos de su carrera al conquistar la medalla de oro en el Eurobasket de 2025, un logro histórico para el combinado germano.

Con su llegada al Virtus Bologna, Mumbrú afrontará su primera experiencia en el baloncesto italiano y volverá a dirigir a un equipo de Euroliga, competición que ya conoció durante su etapa en el Valencia Basket.

Mumbrú vivió una de sus peores noches en el Valencia Basket / Germán Caballero

Álex Mumbrú tendrá dos trabajos

En sus primeras declaraciones como entrenador del conjunto boloñés, el técnico español aseguró: "Quiero agradecer sinceramente a toda la directiva del Virtus Bologna por brindarme la oportunidad de formar parte de esta familia. Estoy emocionado de comenzar esta nueva aventura en el banquillo de uno de los clubes más históricos de Europa. Me siento sumamente orgulloso de entrenar a un club tan glorioso como el Virtus, y estoy ansioso por empezar. Será una temporada larga, pero nos aseguraremos de trabajar duro desde el primer día, especialmente para nuestra fantástica afición, que siempre apoya al equipo".

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Por su parte, el Virtus Bologna también quiso agradecer públicamente la colaboración de la Federación Alemana: "El Virtus Pallacanestro Bologna agradece a la Federación Alemana su colaboración y por permitir que el entrenador Mumbrú desempeñara un doble papel al frente de la selección nacional alemana y del Virtus Pallacanestro Bologna".