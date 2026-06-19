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LIGA ENDESA

Brancou Badio: "Será una serie larga, el factor cancha no importa tanto como creemos"

El escolta taronja cree que el equipo debe seguir siendo fiel a su estilo de juego en los próximos partidos

Defiende la decisión de no hacer falta en la última posesión rival antes de la prórroga

Brancou pide insistir en la defensa y los rebotes para frenar el acierto exterior del Barça

Badio habla de la eliminatoria ante el Joventut

Badio habla de la eliminatoria ante el Joventut

M. A. MONTESINOS

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Jorge Valero

Jorge Valero

València

Tras la derrota del jueves (112-113) el Valencia Basket trabaja ya para preparar el segundo partido de la final de la Liga Endesa y lo hace en el mismo Roig Arena, donde tenía reservada la pista dos horas tras el entrenamiento del Barcelona. Por delante queda un partido clave para llevar la eliminatoria empatada a Barcelona y no tener que verse obligados a remontar un 0-2, aunque Brancou Badio prevé una serie larga y con importancia relativa del factor cancha.

Estilo de juego

"Hay que seguir jugando igual que siempre, confiar en los entrenadores y seguir concentrados porque es una serie larga. Ellos son muy buenos jugadores también, hicimos una gran defensa, pero acabó metiendo ese tiro. La mentalidad es seguir remando y seguir creyendo en nuestro estilo de juego".

Pedro Martínez, en la charla con los jugadores antes del inicio del partido.

Pedro Martínez, en la charla con los jugadores antes del inicio del partido. / M. A. Montesinos

Factor cancha

"El respeto es por ambas partes, ellos son un equipazo, tienen un gran entrenador y va a ser una serie larga. Hay que estar centrado y pensar ya en el siguiente partido. Yo diría que es una serie larga y que el factor cancha no importa tanto como creemos, pero ahora hay que pensar en los partidos que van a venir, sobre todo el de mañana para intentar ganarlo. Y desde ahí, ya iremos viendo".

La amenaza exterior del Barça

"Hay que seguir defendiendo bien e intentar controlar los rebotes, no darles segundas oportunidades e intentar jugar a nuestro ritmo".

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Estiramientos de los jugadores antes de la sesión de entrenamiento.

Estiramientos de los jugadores antes de la sesión de entrenamiento. / M. A. Montesinos

Sin falta en la última posesión

"Era una gran defensa la que hicimos, metió un triple muy lejano, pero para mí era una gran defensa. Podíamos haber hecho falta pero si no hubiera entrado el triple habríamos ganado. Nunca se sabe. En esos momento hay mucha polémica, pero pasó lo que pasó"-

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