¿Cambio a la vista en la Euroliga? Un importante equipo puede 'bajarse' a la Eurocup

La Euroliga 2026/27 está en el aire tal y como se conoce actualmente. Los propietarios de la máxima competición se encuentran ante un importante dilema para la próxima temporada. Los problemas económicos del AS Monaco pueden terminar con el equipo monegasco fuera de la Euroliga. Esto provocaría un serio problema que debería ser solventado con celeridad.

Según informa BasketNews, el Monaco ha iniciado los trámites para incribirse en la Eurocup la próxima temporada. Los del Principado deben hacer un drástico ajuste en el presupuesto lo que los dejaría fuera de la Euroliga. La temporada ha sido un martirio para un equipo que alcanzó la final en 2025 por cuestiones económicas y problemas internos en el equipo.

La salida de Vassilis Spanoulis, que volverá a Grecia para entrenar al Aris en la Eurocup o la marcha de su gran estrella, Mike James, son prueba de la desbandada que está viviendo el Monaco. Así pues el equipo monegasco dejaría en punto muerto su participación en la Euroliga para sanear el proyecto y volver en adelante.

Mike James, en un encuentro de la pasada Euroliga. / EFE

Las dos opciones que maneja la Euroliga si se ‘baja’ Monaco

En ese sentido ahora mismo los propietarios de la Euroliga estudian qué hacer para reemplazar al conjunto del Principado. Las dos opciones que se manejan ahora mismo es darle la plaza a un tercer equipo turco, en este caso sería el Besiktas o por el contrario dejar la competición en 19 equipos.

El cuadro turco es uno de los equipos mejor considerados dentro de la propia competición, ya que habitualmente compite con Fenerbahçe y Anadolu EFES en su campeonato doméstico. Sin ir más lejos este curso está disputando la final contra los primeros, además de haber alcanzado la final de la Eurocup.

Por otro lado está la opción de los 19 equipos. A nivel organizativo sería un problema, puesto que las jornadas no serían completas y siempre habría un equipo sin partido o con más descanso entre fechas.

No obstante aliviaría el problema del calendario, ya que los partidos de la temporada regular pasarían de 38 a 36, por lo que podría ser una decisión puntual con buena acogida entre los equipos.

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