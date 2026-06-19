Confirmado: Alicia Flórez vuelve al Valencia Basket

El primer equipo femenino del Valencia Basket va cogiendo forma. Después del final del proyecto de Rubén Burgos y de la salida de Awa Fam, el cuadro taronja va perfilando el proyecto de la próxima temporada. El club ya ha formado el armazón de la plantilla, así como el fichaje del nuevo técnico: Javier Torralba.

El Valencia Basket ha hecho oficial una importante incorporación o más bien regreso. Alicia Flórez será integrante de la primera plantilla taronja en la 2026/27. La exterior ha estado cedida una temporada en el Durán Maquinaria Ensino, donde se ha convertido en una de las jugadoras más destacadas de la LF Endesa. La leonesa ha dejado una magnífica carta de juego este curso: 11,7 puntos, 5,5 rebotes, 5,2 asistencias, 2 robos y 15,5 de valoración en 30 partidos.

Asimismo Flórez está viviendo su primera experiencia en la WNBA. La base taronja está teniendo minutos de importancia y relevancia con Washington Mystics. Flórez ha participado en siete partidos con las Mystics con unos promedios de: 4’7 puntos, 2 rebotes y 3’4 asistencias en 19 minutos

Washington Mystics

Una vez finalice su paso por norteamérica se incorporará a la disciplina del equipo taronja, al igual que su compañera Raquel Carrera, también en la WNBA con New York Liberty.

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