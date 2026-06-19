Juani Marcos: "El ritmo tenemos que tratar de imponerlo nosotros"

El Barcelona se llevó el primer punto de la Final de la Liga Endesa en un partido para la historia de la competición (112-113), pero sus jugadores tienen claro que siguen teniendo un reto mayúsculo ante el Valencia Basket y así lo confirma Juani Marcos. "Estamos contentos, es solo un partido, la serie es larga y tenemos que estar preparados para el próximo partido porque va a ser muy duro".

Récord de triples

"Siempre tenemos mucha confianza el uno en el otro, compartimos muy bien el balón y al final los tiros abiertos llegaron, siempre que podamos compartir el balón y tirar solos, obviamente el porcentaje va a ser mejor y es una parte del buen juego que hicimos en ataque".

Ritmo del Valencia BC

"Es un ritmo muy alto al que juegan pero tenemos que tratar de contenerlo un poco, tenemos un plan del que cambiar y corregir algunas cosas, pero el ritmo tenemos que tratar de imponerlo nosotros, hacer nuestro juego y evitar esos arreones que tienen en contrataques, esos triples en transición, que nos hacen mucho daño".

Juani Marcos, antes del segundo partido de la final de Liga Endesa. / acb Photo / David Grau

Partidos distintos

"Me acuerdo el último partido de aquí en la Euroliga, que fue totalmente distinto, en el Palau también, no sabes con lo que te vas a encontrar y hay que ir resolviendo sobre la marcha, pero se nos dio bien y conseguimos la victoria, que era lo importante".

Concentración

"Estamos mentalizados en que es solo un 0-1, el partido de este sábado es muy importante y tenemos que estar preparados desde el minuto 1. Es algo que nos falló ayer, salimos poco concentrados, les permitimos marcar el ritmo y hay que cambiar esto. Es vital estar concentrados".

Experiencia

"Al final tenemos muchos jugadores con experiencia en estos partidos importantes y son vitales, tenemos que aprovechar esa experiencia, sobre todo en los momentos finales".

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"Teníamos que hacer un borrón después del último partido contra el Valencia BC, fue un desliz que tuvimos y en los playoff estamos haciendo un gran trabajo, los veteranos imponen la calma y la experiencia que tienen, nos ayudan a los jóvenes a estar preparados".