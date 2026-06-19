El Roig Arena se aferra a la Liga

El factor pista está ahora en manos del Barcelona tras su ajustada victoria del jueves, pero el Roig Arena ha de jugar este sábado un papel fundamental para igualar la eliminatoria y permitir que el Valencia Basket no se quede contra las cuerdas en la final de la Liga Endesa. Una situación que ya vivió en los cuartos de final de la Euroliga ante el Panathinaikos, pero que intentarán evitar a pesar de que entonces llegaron incluso a darle la vuelta a un 0-2 en la eliminatoria.

Pese al 0-1, la apuesta taronja es clara y pasa por mantenerse fiel al estilo de juego que les ha llevado hasta aquí y más tras un partido que se pudo ganar perfectamente pero que cayó del lado azulgrana en el cara o cruz final. Eso sí, conscientes también de que delante está uno de los equipos que más problemas les ha creado esta temporada y con el que ya perdieron también los dos partidos de la Euroliga.

Mientras Xavi Pascual estará pendiente de la recuperación de Satoransky, que ya entrenó junto al resto este viernes, Pedro Martínez tiene más problemas en la enfermería, con López-Arostegui y Nate Reuvers lesionados y con Josep Puerto aún sin ritmo a pesar de haber vuelto a los entrenamientos tras mes y medio sin jugar por una lesión de tobillo primero y una infección vírica después. Y todo de cara a un partido en el que los taronja necesitarán aprovechar al máximo su rotación para imponer un ritmo alto que a priori les beneficia.

Pedro Martínez, en la charla a la plantilla previa al entrenamiento del viernes en el Roig Arena. / M. A. Montesinos

El ritmo, la clave para ambos

El propio Juani Marcos admitía este viernes que aunque ganaron el primer partido, no fue con el ritmo que más les beneficia. "Es un ritmo muy alto al que juegan pero tenemos que tratar de contenerlo un poco, tenemos un plan del que cambiar y corregir algunas cosas, pero el ritmo tenemos que tratar de imponerlo nosotros, hacer nuestro juego y evitar esos arreones que tienen en contraataques, esos triples en transición, que nos hacen mucho daño".

Del mismo modo, Brancou Badio cree que imponer un ritmo alto puede ser una de las claves para el siguiente partido. "Hay que seguir defendiendo bien e intentar controlar los rebotes, no darles segundas oportunidades e intentar jugar a nuestro ritmo. Hay que seguir jugando igual que siempre, confiar en los entrenadores y seguir concentrados porque es una serie larga. Ellos son muy buenos jugadores también, hicimos una gran defensa, pero acabó metiendo ese tiro. La mentalidad es seguir remando y seguir creyendo en nuestro estilo de juego".

Contraste en los precedentes

Aunque el partido del jueves dejó varios récords para la historia de las finales de Liga Endesa, entre ellos el de máxima anotación antes y después de la prórroga, lo cierto es que en los precedentes contra el Barça hay algunos ejemplos opuestos al duelo que se vio en el primer partido de la final. De hecho, en la victoria azulgrana del pasado 19 de marzo en el Roig Arena, el marcador reflejó al final un pírrico 62-66, tras un encuentro en el que el Barça supo imponer su ritmo más lento y de posesiones más largas. Un ejemplo de lo imprevisible que puede ser el partido de este sábado.

Los jugadores del Valencia Basket hacen estiramientos antes del entrenamiento de este viernes. / M. A. Montesinos

Será el sexto enfrentamiento entre ambos equipo esta temporada. Valencia Basket se impuso en los dos precedentes de la fase regular de la Liga Endesa, el Barça se llevó los dos partidos de la Euroliga y el cuadro catalán golpeó primero en esta final. El primero fue el mencionado triunfo por 93-81 de la primera jornada de la Liga Endesa. El segundo partido se jugó solo cinco días después dentro de la jornada 3 de la Euroliga y acabó con triunfo azulgrana por 108-102. En la primera visita en competiciones europeas del equipo azulgrana al Roig Arena, dentro de la jornada 32 de la Euroliga, el cuadro catalán se llevó el triunfo por 62-66. El partido que cerró la fase regular de la Liga Endesa, disputado el 31 de mayo, y que acabó con triunfo valenciano por 77-102. Y el primer partido de esta eliminatoria acabó con un triunfo azulgrana en la prórroga por 112-113.

El Roig Arena, clave

El Valencia Basket estuvo arropado por su afición en un partido que entró en el Top10 de asistencia en las finales ACB. Con 14.423 espectadores, fue la octava mejor entrada de siempre en el baloncesto español, pero podría superarse incluso este sábado, en un encuentro decisivo para poner las tablas en la final, y que podría ser el último de la temporada en casa si la final no llegara a decidirse en un quinto partido.

El rival, en racha

El triunfo del Barcelona el jueves le ha permitido alargar su racha reciente hasta las 15 victorias en sus últimos 18 partidos y encadenar su octava victoria consecutiva como visitante para una trayectoria de más dos meses sin conocer la derrota lejos del Palau Blaugrana. Eso sí, necesitó marcar un nuevo tope histórico de anotación y batir el récord de triples anotados en un partido de eliminatorias por el título.

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Mal balance en playoff

El partido de la tarde del sábado será la 12ª ocasión en la que el Barça visite València para disputar un partido de Playoff de la Liga Endesa. Y con su triunfo en la prórroga en el primer partido de la serie, extendió una racha favorable que le ha llevado a sacar la victoria en nueve de los once precedentes disputados hasta el momento. Con el apoyo del Roig Arena, el equipo taronja tratará de romper esta dinámica negativa ante un rival que nunca perdió una final de Liga tras ponerse 0-1.