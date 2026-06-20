Awa Fam denuncia un episodio de racismo

Awa Fam es una de las mujeres más influyentes del deporte español en el último año. Su conquista del doblete con Valencia Basket, su posición en el draft y sus firmes primeros pasos en a WNBA han puesto a la deportista de Santa Pola en boca de todos. Por su calidad, pero también por su carisma, su personalidad y su 'flow', su moderna y transgresora forma de vestir, de hecho, ha levantado pasiones en Estados Unidos.

Su figura, más allá del deporte al más alto nivel y un estilismo que está en boca de todos, es también la del empoderamiento y la de un mensaje con mucho calado. Por todo ello, Fam concedió una entrevista a El País en la que, entre otras cosas, denunció un episodio de racismo que le ha acompañado a lo largo de sus años en el baloncesto formativo.

Awa Fam, en un partido con Seattle Storm. / Seattle Storm

"Esta negra no es de España"

Preguntada por si ha vivido situaciones racistas en su juventud, Fam explicó uno con pelos y señales: "No me hizo daño porque no me importa mucho lo que la gente pueda opinar de mí, y menos si estoy en la pista, pero me acuerdo perfectamente de un campeonato en el que, porque recogí muchos rebotes, me dijeron: “Esta negra no es de España”", le decían, vinculando nacionalidad a color de piel, una de las formas de racismo más extendidas a día de hoy.

"Esta tía tiene 40 años"

No quedó ahí, sino que contó epiodios con otro tipo de racismo: "También, cuando era cadete, si jugaba bien, y solo por ser negra, decían: “Esta tía tiene 40 años, está tía tiene 30 años”. En ese momento yo no le doy importancia, pero digo: “Qué pena. Qué pena qué tengas que decir eso”. Realmente es algo que ahora mismo sigue pasando y me da lástima, me da rabia... En el fútbol pasa muchísimo y es muy triste que el deporte se ensucie así", señalaba, denunciando esos comentarios de gente que pone en duda la veracidad de las partidas de nacimiento de las personas negras, haciendo alarde de su complejo al no ser capaces de destacar en lo que esa deportista lo está haciendo.