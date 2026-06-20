El ciclón taronja quiere la Liga

El Roig Arena disfrutó como nunca. El Valencia Basket pone las tablas en la final de la Liga Endesa y lo hace de la manera más espectacular posible, arrollando al Barcelona en el segundo partido de la serie y dando de paso un golpe anímico a su rival, al que derrotó de 27 puntos (102-75) ante una afición eufórica. La espectacular defensa taronja anuló el potencial ofensivo de un Barcelona que esta vez no pudo aferrarse al talento en el tiro exterior, con un pobre 19% de acierto en triples. Eso sí, la serie se va empatada a Barcelona, con la posibilidad de ganar la final a domicilio o de al menos forzar un quinto partido en casa en caso de ganar uno de los próximos duelos.

Josep Puerto regresaba más de mes y medio después y con él en la lista, fue Darius Thompson quien se quedó fuera junto a Isaac Nogués y a los lesionados López-Arostegui y Nate Reuvers. Sin ellos, Pedro Martínez repitió el quinteto del pasado jueves, con Jean Montero, Brancou Badio, Kameron Taylor, Braxton Key y Neal Sako. Y la apuesta le salió igual en un primer cuarto en el que la defensa taronja colapsó el ataque azulgrana, hasta el punto de que pasados 5:30 de partido, Xavi Pascual tuvo que pedir su primer tiempo con un contundente 11-0 en el marcador.

Montero en el primer minuto, Badio desde el tiro libre, dos acciones de Key bajo el aro y un triple de Taylor ponían de pie a la afición en un inicio de partido espectacular tanto en ataque como en defensa, con un 10-3 en rebotes. El Valencia BC volvía a salir más metido en el partido y con más intensidad ante un Barcelona que solo reaccionaba tímidamente con los clásicos tiros a media distancia de Vesely.

Jaime Pradilla, defendido por Vesely y Satoransky. / JM López

Pero si alguien ganaba la batalla bajo el aro eran los locales, con un mate espectacular de Costello y un Sima que, tras estrenar su casillero con un triple frontal, sumaba dos canastas más en la zona para responder a un 2+1 de Laprovittola. Aún tuvo tiempo Montero de anotar en el último segundo para cerrar el primer cuarto con un contundente 26-11. Ocho taronja habían anotado ya, por solo tres azulgrana, mientras la lucha por el rebote acababa con un espectacular 16-6 tras los primeros diez minutos.

Reacción visitante con Laprovittola

La defensa taronja había anulado de momento a Punter y a Clyburn, pero en la vuelta a la pista, el Barcelona encontraba en las manos de Parra su primer triple después del 0 de 5 desde el 6,75 en el primer cuarto. El partido entraba en una fase de intercambio de canastas, con Sako, Badio y Montero anotando por los taronja y llegando a poner el +17 en el marcador (35-18).

Brancou Badio, en una acción de ataque ante el Barcelona. / JM López

En ausencia de las grandes estrellas visitantes, Cale aguantaba el ritmo anotador en un Barcelona que aumentaba también su intensidad defensiva y que recortaba diferencias tras un triple de Juani Marcos y un 2+1 de Laprovittola, de nuevo la gran amenaza para los taronja. Tras varios ataques con pérdidas e imprecisiones, Shengelia reducía la diferencia a solo 6 puntos, obligando a Pedro Martínez a parar el partido a 2:34 del descanso.

Montero volvía a la pista y aprovechaba cada paso por la línea de tiros libres para sumar y frenar la reacción visitante, que anotaba también con Vesely, Laprovittola y un Punter que sumaba sus dos primeros puntos del partido poco antes del descanso, al que se llegó con un 45-38 minutos después de que la diferencias llegara a ser de +17.

Ciclón taronja tras el descanso

Los taronja mantenían la calma en la vuelta a la pista y Key y Montero, infalible desde el 4,60, volvían a poner a los locales con +11. La defensa del Valencia Basket volvía a atragantársele a los azulgrana, quienes pese una canasta de Shengelia, seguían sufriendo incluso para lanzar sin agotar el tiempo.

Jean Montero entra entre Willy Hernangómez y Satoransky. / JM López

El partido volvía a ponerse muy de cara y más aún con los dos triples consecutivos de Taylor y De Larrea, que pusieron el 55-40 que obligaba a Xavi Pascual a parar el partido a 6:19 del final del tercer cuarto. Nada cambiaría en los siguientes minutos. Un triple de Key abría un nuevo parcial de 7-0 para los locales, con Pradilla y De Larrea sumando.

Solo Brizuela intentaba en el Barça reducir diferencias a la desesperada, pero un 2+1 y un triple de Costello rompían definitivamente el partido, al poner el +25 (69-44) a 2:30 del final del tercer cuarto. Dos acciones consecutivas de Satoransky y Shengelia quedaban casi en anécdota al ser respondidos con dos triples de Moore, que cerraban el tercer cuarto con un 75-52.

Fiesta en el último cuarto

El partido estaba roto a falta de diez minutos por jugar pero por si aún tenían alguna esperanza el Barcelona, los taronja se encargaron de anularla, con tres canastas consecutivas de Sako, Key y De Larrea. Brizuela tiraba de orgullo para evitar un marcador sonrojante para los suyos, pero sus compañeros empezaban a bajar los brazos, impotentes ante el ciclón de juego taronja

Montero encadenaba dos canastas seguidas, pero tras hacerse daño con un golpe de Fall y aunque podía seguir, Pedro Martínez le daba descanso, ya con el partido sentenciado y entre una gran ovasión de la afición.

Key y De Larrea hurgaban en la herida visitante con dos nuevos triples, un flojísimo Punter (2 puntos y -6 de valoración) se iba a vestuarios antes de hora por una descalificante y Puerto entraba a pista a falta de cuatro minutos para el final para ir cogiendo ritmo de cara al resto de la final. El capitán sumaba dos tiros libres nada más salir y los triples de Pradilla y Moore acababan de rematar el partido ante una afición que disfrutaba como nunca.

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Los taronja ponían las tablas en la final y van a Barcelona con un triunfo que puede hacer daño anímicamente al Barcelona, que ya se vio arrollado por los taronja en el último partido de la Liga Regular en su feudo. Eso sí, si se escapa alguno de los siguientes partidos, aún queda la bala del Roig Arena para un quinto duelo siempre que se gane uno de los dos siguientes.