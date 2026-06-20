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DIRECTO | Final Liga Endesa Valencia Basket-FC Barcelona: Arranca el tercer cuarto

Sigue en SUPER el minuto a minuto del segundo partido en el Roig Arena de la gran final de Liga entre taronjas y blaugranas

Valencia. VLC. SPD. Primer partido de la final de la ACB entre Valencia Basket y el FC Barcelona en el Roig Arena

Valencia. VLC. SPD. Primer partido de la final de la ACB entre Valencia Basket y el FC Barcelona en el Roig Arena / Germán Caballero / LEV

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Rafa Jarque

Rafa Jarque

Valencia

El factor pista está ahora en manos del Barcelona tras su ajustada victoria del jueves, pero el Roig Arena ha de jugar este sábado un papel fundamental para igualar la eliminatoria y permitir que el Valencia Basket no se quede contra las cuerdas en la final de la Liga Endesa. Una situación que ya vivió en los cuartos de final de la Euroliga ante el Panathinaikos, pero que intentarán evitar a pesar de que entonces llegaron incluso a darle la vuelta a un 0-2 en la eliminatoria.

Pese al 0-1, la apuesta taronja es clara y pasa por mantenerse fiel al estilo de juego que les ha llevado hasta aquí y más tras un partido que se pudo ganar perfectamente pero que cayó del lado azulgrana en el cara o cruz final. Eso sí, conscientes también de que delante está uno de los equipos que más problemas les ha creado esta temporada y con el que ya perdieron también los dos partidos de la Euroliga.

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