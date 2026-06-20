Gran novedad entre los 12 elegidos por Pedro Martínez ante el Barça

El Valencia Basket afronta este sábado el segundo partido de la final de la Liga Endesa, con la necesidad de ganar para empatar la eliminatoria en un Roig Arena con previsión de lleno y teñido con 15.000 banderas taronja en las gradas

Los de Pedro Martínez han perdido de momento el factor pista, pero con la experiencia de los cuartos de final de la Euroliga ante el Panathinaikos, llegan con ganas de dar la vuelta a la final.

Omari Moore, en el entrenamiento previa al Valencia Basket - Barça. / JM López

Y lo hacen, además, con una novedad importante en la convocatoria, ya que Pedro Martínez recupera uno de los lesionadosde larga duración, un Josep Puerto que ya volvió a entrenar con el grupo antes del primer partido de la final.

Los 12 convocados

Con él, los 12 elegidos son: Brancou Badio, Kam Taylor, Josep Puerto, Jaime Pradilla, Sergio de Larrea, Braxton Key, Jean Montero, Omari Moore, Neal Sako, Álvaro Cárdenas, Matt Costello y Yankuba Sima.

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Los descartes, por tanto, son López-Arostegui, Nate Reuvers, Isaac Nogués y Darius Thompson, quien no ha contado con minutos en los últimos partidos.