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Isaac Nogués llega al Roig Arena con la camiseta de Sadiq

Este sábado Isaac Nogués ha sorprendido con otro pequeño detalle que demuestra su arraigo a la ciudad, y es que Isaac Nogués ha llegado al segundo partido de la final de Liga Endesa al Roig Arena vistiendo una camiseta del Valencia CF, uno de los grandes clubes representantes de la ciudad en el fútbol español. Además, la camiseta portaba el nombre y dorsal de otro jugador que guarda un cariño muy especial del espectador valenciano: Umar Sadiq. Más información