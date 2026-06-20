Isaac Nogués sorprende en su llegada al Roig Arena con la camiseta de Umar Sadiq

Isaac Nogués ha echado raíces en Valencia. No es mucho tiempo el que el jugador catalán lleva vistiendo los colores de Valencia Basket, pero la realidad es que su adaptación tanto al club como a la ciudad ha sido muy fluida. Nogués se ganó rápidamente el cariño de la afición haciendo gala de su estilo de juego intenso y guerrero y en más de una ocasión ha transmitido estar muy contento en Valencia Basket.

Este sábado ha sorprendido con otro pequeño detalle que demuestra su arraigo a la ciudad, y es que Isaac Nogués ha llegado al segundo partido de la final de Liga Endesa al Roig Arena vistiendo una camiseta del Valencia CF, uno de los grandes clubes representantes de la ciudad en el fútbol español. Además, la camiseta portaba el nombre y dorsal de otro jugador que guarda un cariño muy especial del espectador valenciano: Umar Sadiq.

Obligados a ganar

El Roig Arena ha de jugar este sábado un papel fundamental para igualar la eliminatoria y permitir que el Valencia Basket no se quede contra las cuerdas en la final de la Liga Endesa. Una situación que ya vivió en los cuartos de final de la Euroliga ante el Panathinaikos, pero que intentarán evitar a pesar de que entonces llegaron incluso a darle la vuelta a un 0-2 en la eliminatoria.

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Pese al 0-1, la apuesta taronja es clara y pasa por mantenerse fiel al estilo de juego que les ha llevado hasta aquí y más tras un partido que se pudo ganar perfectamente pero que cayó del lado azulgrana en el cara o cruz final. Eso sí, conscientes también de que delante está uno de los equipos que más problemas les ha creado esta temporada y con el que ya perdieron también los dos partidos de la Euroliga.