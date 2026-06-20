JM López

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Jaime Pradilla analiza la victoria del Valencia Basket ante el Barcelona

Jaime Pradilla estaba satisfecho como no podía ser de otra forma tras la victoria de este sábado ante el Barcelona en el segundo partido de la final, pero advierte que el "siguiente partido va a ser una guerra" y sabe que todo pasa por seguir manteniendo este ritmo y la intensidad defensiva.

Eso sí, de momento, han devuelto las tablas a la final y han dado quizá un golpe anímico a su rival.