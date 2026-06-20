Pedro Martínez: "Hemos tenido un punto más de intensidad en defensa"

Pedro Martínez estaba más que satisfecho por el partido de sus jugadores y por una victoria que les permite viajar a Barcelona con tablas en la final, aunque advierte del peligro de un rival herido que además es muy fuerte como local. Pero de momento, el técnico quiso poner en valor el paso adelante en defensa, una de las claves de la contundente victoria de este sábado (102-75) ante el Barcelona

Cambio de un partido a otro

"Tiene que ver con el juego, no todo se puede controlar, el otro día al descanso ganábamos de cinco y hoy de siete, pero lo que ha sucedido es que esa diferencia nos produjo el otro día algo de frustración, ellos reaccionan como siempre, con grandes jugadores y un staff impresionante, esa reacción nos frustró, el segundo cuarto lo hemos perdido de ocho, pero no nos puede llevar a la frustración, siete puntos al descanso es para firmarlo, hoy hemos llevado mejor esa frustración y hemos tenido un punto más de intensidad en defensa, de estar más en las líneas de pase, de presionar más el balón, hemos picado piedra y hemos sacado una ventaja decisiva. Era nuestro partido 89, ellos deben de estar cerca y en el último cuarto ellos y también nosotros después, hemos pensado ya en el siguiente partido, el resultado es anecdótico pero lo que no lo es el 1-1, hay que pensar en el siguiente partido para ver si lo podemos sacar".

Neal Sako lucha con Fall bajo el aro. / JM López

Defensa en el poste bajo

"Realmente no hemos hecho nada diferente en ese aspecto pero a veces las cosas salen mejor y a veces peor, no hay una tecla que hayamos tocado, pero hoy ha habido un punto más de energía. No damos nada por hecho, Toko sigue siendo un gran jugador, Clyburn, Punter, Brizuela, Parra que está haciendo una gran final. A lo mejor en otro partido Clyburn nos mete 20. Hay interés por tener una buena defensa de equipo, a veces el talento supera a la táctica, Shengelia es un gran jugador de poste bajo, a veces logra dominar y otras no".

Factor Laprovittola

"Si no estuviese Clyburn, Shengelia, Punter, Parra, nos podríamos centrar más en este jugador y lo podríamos hacer mejor, pero no podemos con todo, cuesta mucho defenderlo todo, después de la lesión ha llegado fresco al final, tiene un físico quizá porque por las lesiones no ha tenido tanto desgaste y está siendo decisivo, le ponemos una serie de trabas físicas, técnicas y tácticas pero el talento lo supera todo y en su caso va bastante sobrado de talento, lo seguiremos intentando, penetra bien, lee bien, la defensa no sabe qué hará en los bloqueos directos".

Noticias relacionadas

Clave para ganar la Liga

"Nosotros no estamos pensando en ganar la Liga, estábamos centrados en ganar un partido difícil, no hay que pensar más allá, hay que estar centrados en el siguiente partido, el Barça es un equipo extremadamente fuerte en casa y seguramente los favoritos son ellos. Han conseguido su objetivo, que es sacar un partido en València. Los que tienen muchas cartas buenas en la mano son ellos, juegan en casa y habrá que hacer un partido muy bueno en defensa, en ataque y en tiros, para tener opciones".