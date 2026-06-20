El factor pista está ahora en manos del Barcelona tras su ajustada victoria del jueves, pero el Roig Arena ha de jugar este sábado un papel fundamental para igualar la eliminatoria y permitir que el Valencia Basket no se quede contra las cuerdas en la final de la Liga Endesa. Una situación que ya vivió en los cuartos de final de la Euroliga ante el Panathinaikos, pero que intentarán evitar a pesar de que entonces llegaron incluso a darle la vuelta a un 0-2 en la eliminatoria.

Pese al 0-1, la apuesta taronja es clara y pasa por mantenerse fiel al estilo de juego que les ha llevado hasta aquí y más tras un partido que se pudo ganar perfectamente pero que cayó del lado azulgrana en el cara o cruz final. Eso sí, conscientes también de que delante está uno de los equipos que más problemas les ha creado esta temporada y con el que ya perdieron también los dos partidos de la Euroliga.

102-75 FINAL DEL PARTIDO. Valencia Basket arrolla al Barça y empata la final.

102-66 Showtime en el Roig Arena. Canastón de Sima 2:10

100-64 Otro triple. Vaya meneo, tú. 2:58

94-63 El partido está visto para sentencia. Ahora son minutos de la basura 4:00

90-63 Antideportiva a Punter, que le ha hecho una falta muy fea a Pradilla. 4:00

90-61 Triple de Key y de Larry. Menudo PALIZÓN. 5:00

84-56 Lo de Montero es increíble. Otro canastón. 6:16

82-54 Canastón de Montero 6:45

80-52 Canastón de De Larrea 7:30