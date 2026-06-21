Horario y dónde ver el FC Barcelona - Valencia Basket de la Final del Playoff ACB

El Valencia Basket tiene en su mano seguir haciendo historia. En una temporada en la que alcanzó la Final Four de Atenas y donde el Roig Arena ha sido presentado al mundo por todo lo alto, los de Pedro Martínez dependen de sí mismos para ganar la Final de la Liga Endesa.

Los taronja visitarán el Palau en un doble encuentro a vida o muerte contra el equipo de Xavi Pascual, quienes fueron de menos a más este curso y donde se producirá la despedida del técnico catalán una vez termine el pulso con los valencianos. Por el momento, la eliminatoria llega empatada a uno, tras la afortunada victoria culé en el primer envite y la paliza de récord del Valencia Basket en el segundo.

Shengelia, canterano del Valencia Basket

Shengelia es el único extaronja en la entidad culé y es que el poderoso ala-pívot georgiano de 34 años vistió la elástica valenciana en la temporada 08-09 tras salir de la cantera. Debutó con sólo 17 años. Permaneció en la entidad hasta desvincularse del club en agosto de 2010 para irse a Bélgica. En 2012 fue drafteado en el puesto 54 de la NBA, llegando a disputar 45 encuentros entre Nets y Bulls. Ahora es el tercer máximo anotador del Barça con 10,8 puntos por encuentro, rondando además los 4 rebotes y dos asistencias. Kevin Punter (13,1), Will Clyburn (12,4) y Nico Laprovittola (10,6) son quienes le acompañan entre los mejores registros.

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El pívot del Barça Tornike Shengelia juega un balón ante Braxton Key, del Valencia Basket / Miguel Ángel Polo / EFE

Horario y dónde ver el FC Barcelona - Valencia Basket de la Final de la Liga Endesa por TV e internet

El segundo de los partidos de la Final de la Liga Endesa ACB entre Valencia Basket y FC Barcelona se disputará este lunes 22 de junio en el Roig Arena. El duelo dará comienzo a partir de las 20 horas y podrá verse por televisión en DAZN, así como seguir por internet en Superdeporte.