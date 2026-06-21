Jaime Pradilla: "Allí va a ser muy complicado, pero vamos a por todas"

Jaime Pradilla valoró la victoria de su equipo este sábado en el segundo encuentro de la final de la ACB ante el Barça, empatada a uno, y puso el foco en el tercer partido que se disputará el lunes en Barcelona. Como no podía ser de otra forma tras la abultada victoria de este sábado ante el Barcelona, el jugador del Valencia Basket estaba más que satisfecho por el trabajo del equipo, aunque advierte que los dos próximos partidos en el Palau pueden ser muy distintos.

"El partido será otra guerra, como lo fue el primero. Hemos estado sólidos en el rebote y en la defensa, lo que nos ha permitido mantener nuestro ritmo. Ellos han caído físicamente y puede que el resultado final sea engañoso porque se han dejado ir, pero hemos hecho un muy buen trabajo", explicó Pradilla al término del partido.

El internacional español recordó el primer partido que ganó el Barça el pasado jueves que, según él, "se escapó por detalles" y tuvo palabras de agradecimiento a la afición 'taronja'. "Estamos contentos. Veníamos de un partido en el que sufrimos hasta el final. Hemos salido bien y, gracias a la afición que nos ha apoyado durante todo el partido, hemos sacado un encuentro muy difícil. Sabemos que va a ser muy complicado jugar en Barcelona, pero vamos a por todas", concluyó.

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Los números de Pradilla ante el Barça

El interior taronja volvió a cuajar un buen partido. En esta ocasión anotó 10 puntos, siendo vital bajo aros para capturar 7 rebotes y dar 3 asistencias. Además, fue el jugador de los de Pedro Martínez que más faltas recibió: cinco.