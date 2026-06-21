El mítico Svetislav Pesic anuncia su retirada

El exentrenador taronja Svetislav Pesic pone fin a su carrera en los banquillos a sus 76 años, el mánager serbio finaliza su carrera tras 46 años en los banquillos. Pesic dirigió al Valencia Basket en la temporada 2010-11, donde logró clasificar al equipo taronja para los cuartos de final de la Euroleague.

Pesic deja un gran legado en el mundo del baloncesto, tanto a nivel de clubes como de selecciones. En su palmarés internacional figuran: La Copa del Mundo con Serbia (2002), 2 Europeos con Alemania (1993) y con Serbia (2003), y una medalla de bronce también con el combinado Serbio, en los Juegos Olímpicos de 2024.

Pesic y Savanovic en su etapa en la Fonteta / F.CALABUIG

Palmarés en clubes

En España destacó su etapa bajo los mandos del Barcelona, donde logro levantar la Euroliga, 2 Ligas Endesa y 3 Copas del Rey. El entrenador Serbio también logró alzarse con la Eurocup esta vez a los mandos del Akasvayu Girona en la campaña 2006-07.

En Alemania dirigió al Alba de Berlín, combinado con el que acumuló 4 Ligas y 2 Copas locales, su palmarés en el país germano no solo se limito a Berlín, pues también logró alzarse con la Liga alemana como entrenador del Bayern de Múnich.

Trayectoria

1980-87: Bosna Sarajevo

1984-87: Selección nacional de Yugoslavia Cadete y Junior

1987-93: Selección nacional de Alemania

1993-00: ALBA Berlin

2001-02: Rhein Energy Colonia

2001-02: Selección nacional de Yugoslavia

2002-04: Barça

2004-06: Lottomatica de Roma

2006-07: Club Bàsquet Girona

2007-08: MBC Dinamo Moscú

2008-09: Estrella Roja de Belgrado

2010-11: Power Electronics Valencia Basket

2011-12: Estrella Roja de Belgrado

2012-14: Selección nacional de Alemania

2012-16: Bayern Múnich

2018-20: Barça

2021-25: Selección nacional de Serbia

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