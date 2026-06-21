El mítico Svetislav Pesic anuncia su retirada
Svetislav Pesic, quien dirigió al Valencia Basket en la temporada 2010-11, se despide de los banquillos tras una dilatada carrera de éxitos
El exentrenador taronja Svetislav Pesic pone fin a su carrera en los banquillos a sus 76 años, el mánager serbio finaliza su carrera tras 46 años en los banquillos. Pesic dirigió al Valencia Basket en la temporada 2010-11, donde logró clasificar al equipo taronja para los cuartos de final de la Euroleague.
Pesic deja un gran legado en el mundo del baloncesto, tanto a nivel de clubes como de selecciones. En su palmarés internacional figuran: La Copa del Mundo con Serbia (2002), 2 Europeos con Alemania (1993) y con Serbia (2003), y una medalla de bronce también con el combinado Serbio, en los Juegos Olímpicos de 2024.
Palmarés en clubes
En España destacó su etapa bajo los mandos del Barcelona, donde logro levantar la Euroliga, 2 Ligas Endesa y 3 Copas del Rey. El entrenador Serbio también logró alzarse con la Eurocup esta vez a los mandos del Akasvayu Girona en la campaña 2006-07.
En Alemania dirigió al Alba de Berlín, combinado con el que acumuló 4 Ligas y 2 Copas locales, su palmarés en el país germano no solo se limito a Berlín, pues también logró alzarse con la Liga alemana como entrenador del Bayern de Múnich.
Trayectoria
1980-87: Bosna Sarajevo
1984-87: Selección nacional de Yugoslavia Cadete y Junior
1987-93: Selección nacional de Alemania
1993-00: ALBA Berlin
2001-02: Rhein Energy Colonia
2001-02: Selección nacional de Yugoslavia
2002-04: Barça
2004-06: Lottomatica de Roma
2006-07: Club Bàsquet Girona
2007-08: MBC Dinamo Moscú
2008-09: Estrella Roja de Belgrado
2010-11: Power Electronics Valencia Basket
2011-12: Estrella Roja de Belgrado
2012-14: Selección nacional de Alemania
2012-16: Bayern Múnich
2018-20: Barça
2021-25: Selección nacional de Serbia
2025-2026: Bayern Múnich
- Dieng y Sato abren nuevos mercados en un Valencia CF que sigue distanciado de Sudamérica
- FINAL DEL PARTIDO: Valencia Basket arrolla al Barça y empata la final
- Hugo Guillamón saldrá de Croacia este verano
- El Real Madrid hace oficial un nuevo fichaje
- El mercado condiciona el arranque de LaLiga en el Valencia CF
- El Valencia CF pregunta al Eintracht de Frankfurt por uno de sus jóvenes valores: Yannis Ahouannou
- Final | Valencia Basket - FC Barcelona; la final de la Liga Endesa, en vivo
- ¿Puede cambiar De la Fuente a Víctor Muñoz si se confirma su lesión que le impida jugar en el Mundial 2026?