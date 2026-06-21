El Valencia Basket vuelve a batir un récord histórico en la Liga Endesa

El Valencia Basket sigue reescribiendo los libros de historia de la Liga Endesa. Es lo que tiene unir el estilo propio de un técnico como Pedro Martínez a la capacidad de realización de jugadores como Jean Montero, Key o Pradilla. Apenas 48 horas después de establecer un nuevo récord de valoración en una final, el conjunto dirigido por Pedro Martínez volvió a superar su propia marca al firmar 131 créditos de valoración en la contundente victoria por 102-75 ante el Barcelona en el segundo encuentro de la serie por el título.

La cifra adquiere aún más relevancia por el contexto. Durante más de tres décadas, ningún equipo había conseguido superar los 125 puntos de valoración que registró el Real Madrid en una final de la ACB en 1993. El Valencia Basket rompió ese techo el pasado jueves con 129 de valoración, pese a caer en la prórroga por 112-113, y solo dos días después elevó todavía más el listón hasta los 131 créditos, estableciendo un nuevo récord absoluto en una final de la competición.

El gran protagonista en el apartado estadístico volvió a ser Jean Montero, que lideró la valoración del equipo con 27 créditos. El exterior dominicano estuvo bien secundado por Jaime Pradilla y Braxton Key, ambos con 16 de valoración, en otra exhibición coral del conjunto valenciano, cuya profundidad de plantilla volvió a marcar diferencias.

Jaime Pradilla, defendido por Vesely y Satoransky. / JM López

Escandaloso segundo récord seguido

El nuevo récord tiene un mérito añadido si se compara con el precedente. Los 129 puntos de valoración conseguidos en el primer partido llegaron tras una prórroga, con cinco minutos adicionales de juego. En cambio, los 131 del segundo encuentro se lograron en los 40 minutos reglamentarios, reflejando el extraordinario nivel de eficacia mostrado por el equipo taronja en ambos lados de la pista.

Además del registro estadístico, el Valencia Basket firmó una de las victorias más contundentes que se recuerdan en una final de la Liga Endesa. Los 27 puntos de diferencia sobre el Barcelona representan a su vez la segunda mayor renta de la historia en un partido por el título, únicamente por detrás de los 28 puntos con los que el Real Madrid derrotó al conjunto azulgrana en la final del año 2000 (83-55).

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Pedro Martínez, en la charla a la plantilla previa al entrenamiento del viernes en el Roig Arena. / M. A. Montesinos

Toca ganar en el Palau

En apenas dos encuentros, el Valencia Basket ha derribado una marca que había permanecido intacta durante más de treinta años y ha demostrado que su rendimiento colectivo está alcanzando cotas inéditas. Con la final igualada antes de viajar a Barcelona, el equipo taronja afronta los próximos partidos con la confianza de haber firmado ya una actuación para la historia de la Liga Endesa. Lo que está claro es que ahora toca visitar el Palau y se necesita una victoria para regresar al Roig Arena a un quinto partido o bien imponerse en los dos duelos a domicilio y levantar el título en la pista rival. La victoria final es innegociable.