Al asalto del Palau Blaugrana por la Liga

El Palau Blaugrana entra en escena en la final de la Liga Endesa. Tras los dos primeros partidos disputados en el Roig Arena, la eliminatoria viaja a Barcelona empatada a uno. Este lunes Valencia Basket visita al FC Barcelona a partir de las 20:00 horas en el tercer encuentro de la serie con la posibilidad de poner el 2-1, recuperar el factor cancha y quedarse a solo un triunfo de tocar la gloria del título.

Valencia Basket afronta el partido con las pilas recargadas y la moral por las nubes tras la exhibición ofrecida el pasado sábado en su pabellón, en la que arrolló al conjunto de Xavi Pascual en un partido que se antojaba a vida o muerte. Los de Pedro Martínez quieren aprovechar la inercia para asaltar el Palau Blaugrana y dar un golpe de efecto en la final.

Con las bajas ya sabidas

Para el encuentro, Pedro Martínez debe lidiar con las bajas ya sabidas de Xabi López-Arostegui y Nate Reuvers, que todavía no se recupera de su lesión de tobillo. Quien sí está disponible es Josep Puerto, ya recuperado. El técnico deberá volver a descartar a dos jugadores por decisión técnica además de los dos lesionados.

Pedro Martínez y Sima analizan el partido

Con los pies en la tierra, Pedro Martínez pasa página del “resultado del segundo partido” y deja claro que lo importante es que “vamos 1-1”. Ahora nosotros tenemos que pensar en el próximo partido para ver si lo podemos sacar. Sabemos que el Barça es un equipo extremadamente fuerte a casa y yo creo que, seguramente, los favoritos son ellos. Han conseguido su objetivo, que era sacar un partido en València, y me da la sensación de que los que tienen ahora muchas cartas buenas en la mano son ellos. Jugando en casa, y, evidentemente, nosotros tendremos que no pensar más allá. Tendremos que hacer un partido muy bueno, muy concentrados, defendiendo bien, atacando bien, tirando bien de fuera, para tener opciones”.

Pedro Martínez / Fernando Bustamante

Por su parte, el pívot Yankuba Sima comentaba que “ahora son dos partidos allí. Veo al equipo muy bien, muy concentrado. Al final este año ya tenemos experiencia en partidos así, tanto en Euroliga como en acb. Es una final de la acb, hay pocas oportunidades de estar tan cerca, así que iremos con muchísimas ganas en Barcelona. Creo que ellos saldrán muy agresivos. Al final, juegan en casa e intentarán dar un golpe sobre la mesa. Nosotros tenemos que ir ahí con la misma mentalidad, salir nosotros a morder e intentar sacar el partido. No hay nada hecho. Vamos de uno a uno, la serie está empatada, quedan tres partidos, así que hay que ganar dos más. El partido del sábado ya se queda atrás y a pensar en el siguiente. Vamos partido a partido. No podemos pensar ni en el cuarto ni en el quinto sino en el siguiente, que es el tercero. Intentar ganar el tercero y después ya pensaremos en el siguiente”.

Objetivo: Imponer el ritmo

Si algo le ha funcionado a Valencia Basket esta temporada, y también en los dos partidos disputados de esta final, es el pulso físico. Cuando los taronja imponen su ritmo son un equipo casi imbatible, y esa debe ser la consigna de cara a los partidos en el Palau. Que el partido se juegue al número de posesiones que quieren los de Pedro Martínez. Si Montero, Badio, Taylor y compañía logran correr a su antojo, Valencia Basket tendrá gran parte del trabajo hecho.

Badio se hace una foto con un seguidor / Fernando Bustamante

En defensa, la consigna también es clara. Valencia Basket ya colapsó por completo a Clyburn y Punter en el segundo encuentro de la final y, aunque Laprovittola hizo daño por momentos, también se logró asfixiar al argentino. Volver a dejar encajonados a los exteriores azulgrana es el gran objetivo a nivel defensivo.

Con el espejo del último Barça-Valencia BC

Aunque cada partido es un mundo, Valencia BC puede mirarse en el espejo del último partido en el Palau Blaugrana, en el que barrió al Barça 77-102 con una lección de físico y ritmo endiablado sobre la pista. El de este lunes es el séptimo enfrentamiento del curso entre ambos equipos, de momento con un récord totalmente igualado de 3-3.

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Para ganar la Liga, eso sí, Valencia deberá cambiar la tendencia de sus últimas visitas al pabellón azulgrana, en el que la tendencia es claramente favorable a los de Xavi Pascual. Contando solo partidos de Playoff, Valencia Basket ha ganado solo tres partidos de sus últimas nueve visitas.