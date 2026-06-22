Directo | FC Barcelona - Valencia Basket: la final de la Liga Endesa, en vivo

El Palau Blaugrana entra en escena en la final de la Liga Endesa. Tras los dos primeros partidos disputados en el Roig Arena, la eliminatoria viaja a Barcelona empatada a uno. Este lunes Valencia Basket visita al FC Barcelona a partir de las 20:00 horas en el tercer encuentro de la serie con la posibilidad de poner el 2-1, recuperar el factor cancha y quedarse a solo un triunfo de tocar la gloria del título.

El Palau Blaugrana acoge el tercer asalto de la final de la ACB entre azulgranas y taronja. Sigue el partido entre Barcelona y Valencia Basket minuto a minuto con SUPER

¡EL VALENCIA BASKET LLEGA AL PALAU!

El tercero de los partidos de la Final de la Liga Endesa ACB entre Valencia Basket y FC Barcelona se disputará este lunes 22 de junio en el Roig Arena. El duelo dará comienzo a partir de las 20 horas y podrá verse por televisión en DAZN, así como seguir por internet en Superdeporte.

Yankuba Sima comentaba que “ahora son dos partidos allí. Veo al equipo muy bien, muy concentrado. Al final este año ya tenemos experiencia en partidos así, tanto en Euroliga como en acb. Es una final de la acb, hay pocas oportunidades de estar tan cerca, así que iremos con muchísimas ganas en Barcelona. Creo que ellos saldrán muy agresivos. Al final, juegan en casa e intentarán dar un golpe sobre la mesa. Nosotros tenemos que ir ahí con la misma mentalidad, salir nosotros a morder e intentar sacar el partido. No hay nada hecho. Vamos de uno a uno, la serie está empatada, quedan tres partidos, así que hay que ganar dos más. El partido del sábado ya se queda atrás y a pensar en el siguiente. Vamos partido a partido. No podemos pensar ni en el cuarto ni en el quinto sino en el siguiente, que es el tercero. Intentar ganar el tercero y después ya pensaremos en el siguiente”. Yankuba Sima, de nuevo con minutos en la Liga Endesa. / Casademont Zaragoza / E. Casas

Pedro Martínez pasa página del “resultado del segundo partido” y deja claro que lo importante es que “vamos 1-1”. Ahora nosotros tenemos que pensar en el próximo partido para ver si lo podemos sacar. Sabemos que el Barça es un equipo extremadamente fuerte a casa y yo creo que, seguramente, los favoritos son ellos. Han conseguido su objetivo, que era sacar un partido en València, y me da la sensación de que los que tienen ahora muchas cartas buenas en la mano son ellos. Jugando en casa, y, evidentemente, nosotros tendremos que no pensar más allá. Tendremos que hacer un partido muy bueno, muy concentrados, defendiendo bien, atacando bien, tirando bien de fuera, para tener opciones”.

Para el encuentro, Pedro Martínez debe lidiar con las bajas ya sabidas de Xabi López-Arostegui y Nate Reuvers, que todavía no se recupera de su lesión de tobillo. Quien sí está disponible es Josep Puerto, ya recuperado. El técnico deberá volver a descartar a dos jugadores por decisión técnica además de los dos lesionados. Nate Reuvers, instantes después de su lesión en el tobillo. / M. A. Montesinos