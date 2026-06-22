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Directo | FC Barcelona - Valencia Basket: la final de la Liga Endesa, en vivo

El Palau Blaugrana acoge el tercer asalto de la final de la ACB entre azulgranas y taronja. Sigue el partido entre Barcelona y Valencia Basket minuto a minuto con SUPER

Los jugadores de Valencia Basket viajan a Barcelona

Los jugadores de Valencia Basket viajan a Barcelona

Fernando Bustamante

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Iván Carsí

Iván Carsí

El Palau Blaugrana entra en escena en la final de la Liga Endesa. Tras los dos primeros partidos disputados en el Roig Arena, la eliminatoria viaja a Barcelona empatada a uno. Este lunes Valencia Basket visita al FC Barcelona a partir de las 20:00 horas en el tercer encuentro de la serie con la posibilidad de poner el 2-1, recuperar el factor cancha y quedarse a solo un triunfo de tocar la gloria del título. 

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